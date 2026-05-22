Сальдо назвал выродками причастных к атаке по колледжу в Старобельске

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо резко осудил удар Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. Заявление глава региона опубликовал в Telegram-канале.

По словам главы региона, те, кто направил беспилотники на общежитие, совершили подлое преступление. Причастных к атаке командиров и бойцов ВСУ Сальдо назвал выродками.

«Террористы, что направили беспилотники на общежитие, — настоящие выродки. За этим подлым преступлением последует жесткий ответ», — подчеркнул он.

Также губернатор Херсонской области заявил, что за этими действиями украинских боевиков последует жесткий ответ.

Помимо этого, он выразил соболезнования жителям ЛНР и пожелал выздоровления пострадавшим. Сальдо также передал слова поддержки родным раненых и погибших, медикам, спасателям и всем, кто работает на месте трагедии.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара внутри учреждения находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Как отметили в Минздраве России, восемь человек были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 29 пострадавшим медики оказали амбулаторную помощь.

По предварительной информации, четыре человека погибли. Тело одного из студентов спасатели извлекли во время разбора завалов общежития.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что под завалами могут находитmся около 18 студентов и преподавателей.

