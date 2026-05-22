Венгрия готова к встрече с Россией на уровне глав МИД

Мария Гоманюк
Будапешт считает Москву важным региональным игроком и намерен выстраивать с ней прагматичные отношения.

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

Венгрия готова провести встречу с Россией на уровне министров иностранных дел, если у сторон найдутся темы для обсуждения. Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан в интервью венгерского порталу Valasz Online.

По ее словам, Будапешт считает Москву важным региональным игроком и намерен выстраивать с ней прагматичные отношения. Орбан отметила, что при наличии повестки встреча глав внешнеполитических ведомств может состояться.

«Если будет что обсудить на уровне министров иностранных дел, такая встреча обязательно состоится. Почему бы и нет?» — сказала министр.

К тому же глава венгерского МИД пояснила, что вызов российского посла в первые дни ее работы не означал намерения разрывать дипломатические контакты. Она подчеркнула, что этот шаг был частью обычных процедур дипломатии.

До этого Орбан заявила, что новое венгерское правительство планирует строить отношения с Москвой на прагматичной основе. Об этом она сообщила на заседании парламентской комиссии по национальной безопасности.

Также, выступая в комитете по иностранным делам, она назвала Россию важным экономическим партнером Венгрии. Однако, как писал 5-tv.ru, Орбан подчеркнула, что Будапешт собирается снижать зависимость от российских энергоресурсов, но на ближайшее время отказа от поставок российских нефти и газа в планах нет.

