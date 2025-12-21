Глава Нацразведки США Габбард: РФ не планирует брать под контроль всю Украину

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла утверждения журналистов относительно планов России взять под контроль всю территорию Украины и другими бывшими частями Советского Союза. Такие данные, отметила она, распространяет, в том числе, агентство Reuters, но они являются «ложью и пропагандой». Об этом Габбард написала на своей странице в соцсети X.

По словам главы американской нацразведки, представители Reuters сознательно публикует фейки «от лица разжигателей войны», стремящихся подорвать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Ложный нарратив, подчеркнула Габбард, призван «подогреть истерию и страх среди населения», чтобы в дальнейшем люди выступали за эскалацию.

Это в свою очередь выгодно НАТО и Евросоюзу, желающим «втянуть вооруженные силы США в прямую войну с Россией». Глава разведки также добавила, что ее ведомство располагает данными, доказывающими намерения Москвы «избежать более масштабного конфликта с НАТО».

Условиями РФ для завершения украинского конфликта являются, в том числе, вывод войск киевского режима из Донбасса и Новороссии, отказ от вступления в НАТО и дискриминации русскоязычных граждан, а также отмена западных санкций против Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мирного соглашения с Россией «может и не быть».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.