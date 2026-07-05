Взорванный в Монако украинский бизнесмен мог быть финансистом Залужного

Удары Киева неизбирательны, и все чаще страдают гражданские объекты. Была на неделе обстреляна маршрутка в Лисичанске. Был удар по рынку в Токмаке — это наша часть Запорожья, пятеро погибших. Был удар опять по белорусскому автобусу, который проезжал по нашей Брянской области. В общем, суть происходящего понятна — террор, чтобы раскачать общество.

А чего, собственно, ожидать от тех, кто своими кумирами сделал террористов и предателей? 1 июля Верховная рада Украины единогласно утвердила закон о создании национального пантеона. Не где-нибудь, а в Киево-Печерской лавре. Туда, по замыслу автора идеи — а это Зеленский, — свезут прах «выдающихся украинцев», чьи могилы сейчас разбросаны по чужим странам.

Среди них — деятели ОУН и УПА, признанных экстремистскими организациями и запрещенных в России. Из-за этого Киев уже вдрызг разругался с Варшавой. Есть версия, что все это — ради консолидации украинского общества. Нужна тема, где «все свои», а это национализм. И тут уже подтягивают всех, кто хоть как-то отвечает этому запросу.

Так, опять же Зеленский предложил установить в Киеве на месте снесенного памятника Ленину памятник Мазепе, можно сказать, первому «серийному Иуде».

Судите сами: Мазепа сначала строил карьеру при дворе польского короля, но переметнулся на правый берег Днепра, где гетман не скрывал симпатий к туркам и не любил поляков. В какой-то момент карьера Мазепы там затормозила, и он «всплыл» на левобережье, где были пророссийские взгляды. И тут прижился надолго, на 15 лет, пока в один прекрасный день не подписал донос, после которого гетмана-покровителя сослали в Сибирь, а Мазепа сам стал гетманом. Все честь по чести: служил, с Петром в походы ходил, орден Андрея Первозванного за номером два получил от него. Но как только показалось, что Петр проигрывает шведскому королю Карлу, тут выбор Мазепы известен. И как закончил предатель — тоже.

На самом деле Зеленский не Мазепе ставит памятник, а самому себе: уроженец русскоязычного Кривого Рога, он и карьеру сделал в Москве. Когда показалось, что Запад подминает Киев под себя, быстро перекрасился и даже начал учить «мову». Был выкормышем олигарха Коломойского — посадил благодетеля. Шел на выборы как миротворец — спровоцировал кровавый конфликт. Молился на Белый дом, но как Вашингтон перестал давать деньги — перелег под Брюссель. Ходил на могилу деда-фронтовика когда-то, а теперь устраивает пантеон для бандеровцев и им подобных. В общем, Мазепы достоин. И финал ожидаем.

Но зачем сейчас консолидация Зеленскому? Украинские источники уверяют: он начал подготовку к выборам. На прошлой неделе Зеленский вызвал в Киев Валерия Залужного — экс-главкома — и прямо спросил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру. И якобы Залужный сказал: «Да, буду».

Залужный — четкий британский кандидат. Недаром после отставки его, без знания языка, отправили послом в Лондон. Зеленский — это, скажем так, брюссельский ставленник. И есть американский протеже — боксер Александр Усик. Пока прямых заявлений об участии в выборах он не делал, но от политических тем не уклоняется, а недавняя теплая встреча с Трампом выглядела скорее смотринами, чем протокольной вежливостью.

Возможно, уже прогремел и первый взрыв этой предвыборной гонки. Но не на Украине, а в Монако. Пострадал, по одной из версий, финансист будущего кандидата в президенты Залужного. Доказательств нет, кроме слухов и подозрительного совпадения дат разговора в Киеве и покушения в Монако. И почерк очень похожий на действие украинских спецслужб: взрывала женщина, которая бесследно пропала. И это в Монако — тихой гавани мировой элиты, где и терактов-то не было, пока не приехали украинцы. Об этом - расследование корреспондента «Известий» Павла Кузнецова.

Взрыв, который доказал — никакого островка безопасности для богачей в Европе больше не существует. По данным европейских СМИ, украинский олигарх Вадим Ермолаев, его любовница и их общий сын — на грани смерти в больнице.

«Лицо, подозреваемое в совершении преступлений — покушении на убийство, размещении взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, — было идентифицировано. Речь идет о женщине примерно 30 лет, гражданке Украины», — прокомментировал заместитель генерального прокурора Монако Морган Раймон.

В ЕС приходит тяжелое похмелье — там грудью вставали на сторону Украины, даже стыдливо не назвали эту попытку убийства терактом.

«Я считаю, что нужно быть осторожным с юридической квалификацией фактов. Произошел взрыв», — заявил государственный министр Монако, глава правительства княжества Кристоф Мирман.

Главная подозреваемая — Анастасия Березовская, 39 лет. По данным прокуратуры Монако, несколько дней брюнетка, переодевшись в мужчину, шпионила за элитной резиденцией Ермолаева. И привела в действие взрывное устройство.

«Это король водки, коньяков и контрабанды из Днепропетровска», — рассказал депутат национального собрания Франции Лоран Якобелли.

Истинной целью взрыва мог стать как сам олигарх Вадим Ермолаев, так и его сожительница. Оба, судя по всему, встали поперек горла кому-то на Украине. Анна Насобина пострадала больше всего — в результате взрыва она лишилась обеих ног и руки. Дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области, основательница закрытого клуба для элит из Восточной Европы, она была вхожа в самые верхи Лондона. И что там обсуждалось вдали от Киева, можно только догадываться.

«Я думаю, что мы сейчас наблюдаем такой ускоренный этап вступления Украины в Европейский союз вот таким образом. То есть они заходят и показывают, что будет в будущем для Европы и Монако», — проанализировал народный депутат Украины V–VII созывов Владимир Олейник.

При этом известно, что Лондон в поддержке Киева ставит больше не на Зеленского, а на его оппонента — Залужного. По некоторым данным, олигарх Ермолаев собирал деньги на потенциальную предвыборную кампанию украинского посла в Британии. И даже планировал поделиться своими знаниями о криминале во властных кругах Украины. Бизнесмен в последние недели рассматривал возможность выступить с лекцией в Европейском парламенте, чтобы осудить коррупцию в своей стране. Вполне возможно, что это было воспринято как провокация.

То, что Вадим Ермолаев, который, кстати, отказался от украинского гражданства еще девять лет назад, знает о незалежном криминале многое, не вызывает сомнений. Начинал свой путь в 1990-х годах, возводил торговые центры в Днепропетровске, потом винный бизнес в Крыму. Кстати, из-за него в 2023 году попал под санкции Зеленского. Но, пожалуй, главный актив Ермолаева — мошеннические колл-центры, которые обманывают не только россиян, но и европейских пенсионеров.

«Это только у него 170 колл-центров. А вообще по всей территории Украины их около четырех сотен», — рассказал народный депутат верховной рады украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

Правая рука Ермолаева в мошенническом бизнесе — его сын Артур. По запросу Интерпола его даже арестовывали как раз за создание сети колл-центров, которые с 2019-го по 2022-й обманули граждан ЕС более чем на 100 миллионов евро. Ермолаева-младшего судили в Эстонии. Но в итоге он почему-то получил лишь испытательный срок.

Однако передел рынка колл-центров на Украине начался не с покушения на Ермолаева. В середине февраля на Бали неизвестные похитили и убили Игоря Комарова — сына украинского криминального авторитета по кличке Комар, который считался одним из организаторов сети мошеннических фабрик. Это последнее видео, на котором сын олигарха после зверского избиения просит родных перевести выкуп. Комаров-младший успел назвать несколько фамилий, которые, так сказать, крышевали его сеть. Среди них Александр Петровский — прямой конкурент олигарха Вадима Ермолаева.

«Они начали переключаться, переключаться на Америку и на Европу», — отметил депутат верховной рады украины V созыва Олег Царев.

Удивительные цифры, которые приводит немецкая Deutsche Welle: больше всего от мошеннических колл-центров в Европе страдают Германия, Франция, Эстония, Латвия и Литва. Но при этом накануне стало известно, что НАТО и ЕС планируют выделить Киеву дополнительные 140 миллиардов евро военной помощи. Сложно представить, что в Брюсселе не в курсе деятельности украинских мошенников.

Ахметов, Боголюбов, Пинчук, Фирташ, Тигипко — самые одиозные украинские олигархи. Они давно обосновались в Европе и Великобритании. Среди их имущества — виллы на Лазурном берегу, старинные замки во Франции, имения в Австрии, Великобритании, Швейцарии, Италии и на островах в Средиземном море. И пока Брюссель продолжает вливать миллиарды в украинского спрута, незалежные миллиардеры из списка Forbes буквально высосали все из собственной страны и опутали Европу паутиной украинских денег.

«Западные правительства докладывают, что при проверках средств, отправленных на Украину, пропадают миллиарды долларов», — сказал вице-президент аналитического центра Института Шиллера в США Харли Шлангер.

На днях подконтрольный западу антикоррупционный украинский орган НАБУ предъявил обвинение депутату Николаю Тищенко — он же кум экс-главы офиса президента Украины Ермака. Снова за колл-центры — если точнее, за их крышевание.

Но возвращаясь в Монако, становится ясно — это лишь начало крупной серии зачисток, где замешаны и политика, и деньги. Ермолаев выжил. И это для заказчиков взрыва — большая проблема, если он действительно планировал выступить в Европарламенте с изобличающими речами против Зеленского.