Лидеры ЕС вспомнили о мнимой российской угрозе и заговорили о подготовке к войне

Мы должны объяснить немцам, что со стороны России вновь возникла угроза, заявил министр обороны Германии Писториус. Писториус вообще-то примеривается к креслу канцлера. И он говорит о том, что ВНОВЬ возникла угроза. Я извиняюсь, а когда перед этим была угроза? В 1945-м? Когда Берлин брали?

Но о «российской угрозе» говорил кайзер в свое время, а потом фюрер.

В обоих случаях Германия начинала войну против нашей страны — в 1914-м и в 1941-м. После 1945 года Германия не стеснялась в этом каяться. А теперь — амнезия. Еще один штрих к этой картине — в центре Берлина у художественной галереи — появилась инсталляция. Там надписи с бомб, из разных стран, в том числе и с Украины: и надпись «Лучший подарок — мертвая русня». Власти делают вид, что ничего не происходит.

Но просто допустите мысль, что там про другую национальность? «Лучший подарок — мертвые американцы»? Или «мертвые евреи», например? И Германия в своей русофобии — не исключение.

Премьер Швеции призвал страны НАТО помогать Киеву атаковать Россию. Но вот только все чаще это выходит боком.

Украинские дроны теперь почти ежедневно «атакуют» страны Балтии. Звучит тревога, встает транспорт, чиновников эвакуируют в бункеры. А как же пятая статья НАТО? Ведь вот же страны НАТО их «атакуют» и что?

Вообще забавно получилось — когда прибалты шли в ЕС — думали что будут жить «как в Швейцарии», но живут как на отшибе. Еще и забор сами строят по восточной и южной границе. Когда в вступали в НАТО, думали, что просто погреются под Американским ядерным зонтиком. А оно вон как, зонтик-то дырявый. Течет. Убедился корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Хроника прибалтийского самоуничтожения. Они хотели стать передовой НАТО, они ею стали. Без всякого объявления войны. Латвия, Литва, Эстония все-таки втянули себя в украинский конфликт.

Политическая верхушка и литовский сейм беспомощно бегут в подвалы под прицелом телекамер. Дроны — украинские. Деньги — европейские. И при этом говорят: «Все равно виновата Россия».

«Прибалтика полностью ввязалась в эту украинскую войну, чтобы подразнить русского медведя, но при этом всю вину и опасность вешает на него же», — заявил президент Гражданского политического движения Филипп Мюрер.

Пока летит беспилотник, они сидят, молчат, боятся. Но как только воздушная тревога затихает, снова теряют страх. российская внешняя разведка подозревает «восточный фланг НАТО» в сознательном предоставлении своих воздушных коридоров Киеву и помощи в наведении украинских беспилотников, чтобы сокращать подлетное время до приграничных российских регионов. В прибалтийских столицах все, конечно, отрицают.

Зеленский тем временем угрожает Белоруссии, обещая нанести превентивный удар. А в НАТО его даже не осекают за это.

«Когда ты выставляешь себя жертвой и получаешь покровительство, деньги, инвестиции, военную защиту, ты чувствуешь себя безнаказанным», — заявил доктор экономических наук Сантьяго Армесилья.

А по Европе и свои эшелоны все сильнее грохочут. По Германии идут колонны бронетехники, а солдаты бундесвера теперь тоже с беспилотниками в руках.

«Сценарий данных учений предельно ясен. Речь идет о ситуации, касающейся восточного фланга НАТО», — заявил командир роты теробороны Германии Дэннис С.

И последние заявления Марко Рубио на саммите НАТО в Швеции еще сильнее развязывют европейцам руки: американцы теряют интерес к переговорам.

«Нас также не интересует участие в бесконечном цикле встреч, которые ни к чему не приводят», — заявил дипломат.

Для генсека альянса точно отмашка — значит, затяжная война.

«Превратить союзнические обязательства в конкретные результаты, увеличить инвестиции, индустриальное производство и продолжить поддержку Украины», — заявил Рютте.

А что по европейскому телевизору в этот момент? Показывают Киев, а примеряют эти удары уже и на себя. Рассчитывая подлетное время.

«Кто бы ни участвовал в этих дрон-войнах — поставляет их или, особенно, предоставляет разведданные для них — тот, по моему убеждению, становится участником войны», — заявил финансовый аналитик Филипп Бешад.

Осознание неизбежной ответной реакции. Берлин лихорадочно распечатывает бункеры времен еще холодной войны.

«Если в нас летит ракета с боеголовкой, у нас нет шансов, тут не поможет даже станция метро», — заявил Кай Хайне из организации «Берлинские подземелья».

Вместо гражданской обороны — по всей стране только руины из железа и бетона, куда до сих пор спускались только ради экскурсии. И особенно в глаза теперь бросается пророчекая эпитафия на входе. Идеальная метафора европейской беспечности: смерть, война, бомбежки, катастрофа — это всегда где-то не с нами. Всегда с другими. Пока однажды «другими» не становятся те, кто сам подстрекал с безопасного расстояния. А теперь сами для себя ищут такие укрытия.

Сам Писториус предупреждает: количество мест ограничено.

«Целью не может быть создание мест в защитных сооружениях для всех 80 миллионов жителей Германии. Нет необходимости!» — заявил он.

Это Киеву сотни миллиардов евро, для защиты своего населения весьма ограниченные бюджеты. Так для чего же эти самые прибалтийские страны так стремились в альянс, уповали на финансовую помощь Евросоюза. Год за годом они становятся победителями разве что в рейтинге беднейших государств ЕС, исполняющие по сути заранее прописанную для нее незавидную роль — буферной периферии, и хорошо, если прилетит только украинский рикошет.

