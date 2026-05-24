Конфликт мужчины и пьяных подростков в Сергиевом Посаде закончился стрельбой

Мурад Устаров
Несовершеннолетние имели при себе нож и ружье.

Стрельба в Сергиевом Посаде — последние новости

В Сергиевом Посаде мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета во время потасовки с подростками. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

Инцидент произошел вечером 23 мая на Кирпичной улице. Несовершеннолетний, находившийся в нетрезвом состоянии, захотел вмешаться в разговор мужской компании, которая в этот момент отдыхала на лавочке. После отказа он позвал друга, который пришел с ножом.

В ответ на угрозы мужчина из компании по имени Алексей достал зарегистрированный травматический пистолет и потребовал от парней уйти, те же начали размахивать холодным оружием. Тогда мужчина сделал предупредительный выстрел в землю.

Подростки покинули место конфликта, но вскоре вернулись. При этом один взял с собой ружье, а второй нанес мужчине удар по голове. Когда вооруженный подросток направил оружие ему в лицо, Алексей открыл по ним стрельбу.

В результате несовершеннолетние получили ранения в ноги и живот. Обоих доставили в больницу. После случившегося знакомые пострадавших стали угрожать Алексею.

Конфликт мужчины и пьяных подростков в Сергиевом Посаде закончился стрельбой
