Более 50 иностранных журналистов выехали на месту удара ВСУ в Старобельске

Репортеры представляют СМИ 19 государств, включая страны Запада.

Более 50 иностранных журналистов отправились в Старобельск в ЛНР, где после атаки ВСУ по колледжу погиб 21 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

5-tv.ru получил кадры с репортерами от журналиста ливанского телеканала Al Mayadeen. На видео видны сотрудники СМИ в автобусе, движущемся к месту трагедии в Старобельске. 

Как рассказала Захарова, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран: Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. 

По ее словам, власти Японии запретили своим журналистам участвовать в поездке. Кроме того, BBC официально отказалась от визита, а сотрудники CNN находятся в отпуске, добавила представитель МИД.

Боевики ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 человек. В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Кроме того, глава государства поручил Минобороны подготовить ответ на действия киевских властей.

Ранее в МЧС сообщили, что специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте трагедии в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам теракта.

Позже власти Луганской Народной Республики опубликовали список погибших в результате удара ВСУ по колледжу.

