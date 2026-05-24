Как подготовиться к дачному сезону с помощью услуг и сервисов портала mos.ru

С началом дачного сезона москвичи все чаще проводят выходные и отпуска за городом. На портале mos.ru рассказали о цифровых сервисах, доступных жителям столицы.

С их помощью москвичи могут дистанционно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, решать вопросы с жильем, а также подготовиться к поездке на дачу — от регистрации квадроцикла до записи питомца к ветеринару.

Большинство функций доступны не только на портале mos.ru, но и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Одним из самых востребованных сервисов остается «Мои платежи». Он позволяет находить и оплачивать счета за ЖКУ, домашний телефон, электроэнергию и другие услуги. Пользователи могут сохранить данные банковской карты, настроить автоплатежи и шаблоны для регулярных операций. Кроме того, через сервис можно пополнить транспондер для проезда по платным трассам по пути на дачу.

Находясь за городом, москвичи также могут передавать показания счетчиков воды, тепла и электроэнергии. Сервисы позволяют отслеживать сроки поверки приборов учета, получать информацию о задолженностях и оплачивать начисления онлайн. В случае длительного отсутствия дома жители могут оформить перерасчет платы за коммунальные услуги, если установка счетчиков технически невозможна.

Для решения жилищных вопросов доступна платформа «Электронный дом». Через нее можно оплачивать единый платежный документ, участвовать в общих собраниях собственников и общаться с соседями. После оплаты ЕПД пользователям городской программы лояльности «Миллион призов» начисляют бонусные баллы — пять процентов от суммы платежа. Их можно потратить на товары и услуги партнеров программы, пополнение карты «Тройка» или благотворительность.

На платформе также работает сервис «Электронный консьерж». Операторы круглосуточно помогают жителям с вопросами ЖКХ, предоставляют код плательщика и при необходимости направляют квитанцию с QR-кодом для оплаты прямо в чат.

Mos.ru помогает и в подготовке к загородному отдыху. На портале можно найти рекомендации по выбору рассады, семян, удобрений, садовой техники и товаров для дачи. Эксперты столичного портала потребителя рассказывают, как избежать покупки некачественной продукции и вернуть товар при обнаружении недостатков.

Кроме того, через портал можно зарегистрировать трактор, квадроцикл и другую самоходную технику, оформить техосмотр или получить удостоверение тракториста-машиниста.

Любителям чтения доступен сервис «Библиотеки Москвы», где можно выбрать и забронировать книги в удобной библиотеке, а также продлить срок хранения литературы онлайн.

Не забыли и о домашних животных. Перед поездкой за город владельцы питомцев могут записать их к ветеринару на осмотр и вакцинацию, выбрав подходящую клинику на интерактивной карте города.

