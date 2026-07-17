Скупость погубила: девушка бросила парня из-за его раздражающей привычки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Отношения пары на тот момент длились менее месяца, и между ними даже не было интимной близости.

Что делать если парень слишком скупой: причина расстаться

Фото: 5-tv.ru

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Девушка бросила парня из-за его привычки забирать остатки еды

Пользовательница Reddit разорвала отношения с бойфрендом из-за его чрезмерной экономии и привычки забирать остатки блюд в заведениях. История, опубликованная девушкой под ником Fit_Doubt2185, началась в китайском ресторане, где молодой человек впервые попросил забрать ее недоеденную порцию риса.

По словам автора, ситуация стала по-настоящему странной позднее, когда кавалер силой выхватил у нее контейнер с остатками ужина около своего дома.

Мужчина пообещал отдать еду позже, когда гостья будет уезжать, однако своего слова так и не сдержал. Отношения пары на тот момент длились менее месяца, и, как призналась героиня истории, между ними даже не было интимной близости.

Дальнейшее поведение потенциального избранника лишь подтвердило опасения девушки в его патологической скупости. Когда он пригласил ее к себе и приготовил стейк, порция оказалась крошечной, а мужчина с явным восторгом принял предложение доесть за ней картофель.

Последней каплей стало приглашение на очередной ужин, где парень заранее объявил, что планирует заказать лишь один гамбургер и порцию картофеля фри на двоих.

Девушка подчеркнула, что она даже не любит фастфуд, и в итоге предложила мужчине остаться просто друзьями. По ее мнению, такое поведение свидетельствует не о простом желании сэкономить, а о настоящей жадности, которая делает совместное будущее невозможным.

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Скупость погубила: девушка бросила парня из-за его раздражающей привычки

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