На Украине признали, что ПВО не смогла отразить удары российских ракет

Анастасия Антоненко

В ходе операции армия России использовала ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».

Украинская ПВО не отбила ракетные удары возмездия России

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары прошлой ночью. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Российская армия успешно поразила ключевые объекты ВСУ, нанеся удары возмездия в ответ на террористические атаки на гражданскую инфраструктуру.

В издании отметили, что украинские средства ПВО не смогли эффективно отразить массированный удар из-за острой нехватки боеприпасов для американских комплексов, которая усугубилась конфликтом в Иране.

В ходе операции российские военные применили современные ракетные комплексы «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон», успешно поразив все цели.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным объектам, а атаки на гражданскую инфраструктуру не планировались и не осуществлялись.

«Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае, если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед», — говорится в публикации.

В ночь на пятницу украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа в ЛНР. В результате обрушения здания, где находились 86 учащихся, погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал это нападение террористическим актом, поскольку вблизи не было военной инфраструктуры.

