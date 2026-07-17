«Вы не поверите»: Бурунов о тайном увлечении

Сергей Бурунов: люблю ездить в отпуск один — интересно для себя и для мозга

Актер Сергей Бурунов поделился своим особенным способом проведения отпуска. По его словам, он предпочитает путешествовать самостоятельно на мотоцикле, выбирая красивые маршруты и наслаждаясь личной свободой. Об этом Сергей Бурунов рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

Актер отметил, что его поездки — это не просто отдых, а настоящее испытание для тела и духа, своего рода «перформанс» для самого себя. Иногда он берет с собой только проверенного друга, чтобы разделить впечатления.

«Я люблю ездить один. Это такое очень интересное перформанс для себя и для мозга. Либо беру какого-то проверенного товарища, с которым приятно и который понимает», — рассказал Бурунов.

По словам актера, мотоциклетное путешествие требует особой подготовки. Он берет с собой воду, набор инструментов, масло на долив, дождевик, сменные перчатки и термобелье, а также запасную одежду. Даже при хорошей физической форме, после нескольких сотен километров спина и мышцы дают о себе знать.

«Через 300 км спина все-таки дает о себе знать. Не побоюсь этого слова, пятая точка, да? Все болит, какой бы ты ни был мотоциклист», — признался артист.

Сергей Бурунов рассказал, что любит исследовать красивые маршруты по Подмосковью или возвращаться в Северную Осетию, где ранее уже успел объехать многие дороги. Такой отпуск, по его словам, помогает расслабиться и зарядиться энергией для новых проектов.

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