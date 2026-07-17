В Киеве военкомы прокатили женщину на капоте и угрожали оружием

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В Кривом Роге сотрудники ТЦК устроили облаву на заводе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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На Украине растет активность военкомов. Каждый день в сети появляются десятки новых диких случаев насильственной мобилизации.

Так, в Киеве сотрудники ТЦК прокатили на капоте и едва не задавили женщину, которая пыталась отбить мобилизованного. Покинуть жилой двор силовикам удалось лишь угрожая оружием.

А в Кривом Роге прошла облава на сотрудников крупного завода. Наличие брони у большинства рабочих не помешало военкомам остановить служебный автобус, разбить в нем стекла и, распылив газовый баллончик, забрать несколько человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине продолжают фиксироваться случаи насильственной мобилизации, связанные с действиями сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). В одном из инцидентов в центре Киева силовики остановили компанию, выгуливавшую собаку, и принудительно призвали одного из прохожих.

Во Львове, по имеющейся информации, сотрудник военкомата применил физическую силу в отношении девушки, которая пыталась вмешаться в его действия.

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