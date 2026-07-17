Ученые говорят о катастрофе: космический мусор угрожает Земле

Меньше секунды оставалось до запуска ракеты Space X, одной из крупнейших в мире. Но в последний момент все пошло не по плану, сработала автоматика, испытания отменили. В причинах разбираются.

Но технические неудачи преследуют Starship уже не первый раз. В мае тестовый полет все-таки смогли провести, но завершился он эпичным взрывом посреди Индийского океана.

Одна из пока не самых очевидных глобальных проблем, связанных с подобными пусками, это накопление на орбите космического мусора. Обломки разгонных блоков или использованных спутников уже сегодня угрожают МКС. А в перспективе могут повлиять на жизнедеятельность всего человечества.

Российские ученые первыми в мире посчитали, когда наступит точка невозврата. Их прогнозы изучил корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Очередной запуск грузового корабля в бескрайнее космическое пространство. Несколько тонн полезной нагрузки на борту устремляются на орбиту. В первую очередь — два десятка спутников. Однако каждая подобная миссия не только служит науке, но и оставляет за собой характерный мусорный след.

Казалось бы, в космосе все эти спутники, ступени ракет и прочие обломки — словно капля в море. Но такое сравнение здесь не случайно. Загрязнение Мирового океана активно стали изучать в 1970-х. Сегодня, спустя более чем полвека, ООН выпускает доклад на полторы тысячи страниц. Ситуация критическая. Ежегодно в океан попадает 52 миллиона тонн пластиковых отходов. Но куда опаснее то, что они превращаются в мельчайшие частицы. Их в воде уже 24 триллиона. На околоземной орбите проистекают похожие процессы.

Представьте бильярдный стол, где после одного удара шары начинают бесконечно сталкиваться друг с другом. Примерно то же происходит в космосе. Одно столкновение спутников рождает тысячи новых обломков, а те провоцируют новые аварии на орбите.

Уже сегодня это прямая угроза для экипажа МКС. В среднем раз в месяц Международная станция уклоняется от мусора. Получается не всегда.

«Космонавты могут это определить исключительно визуально по повреждению внешних элементов конструкций, таких как солнечные батареи, радиаторы, системы терморегулирования. И да, такие повреждения периодически фиксируются», — сказал Герой России, космонавт Андрей Борисенко.

Для сравнения: пуля летит со скоростью 900 метров в секунду. А миллиметровая частица в космосе разгоняется до 15 тысяч метров в секунду. Никакая обшивка не выдержит такого удара.

«Если самые мрачные оценки, то через десять лет — все, конец. Мы не сможем использовать космическое пространство», — сказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Тем не менее российские ученые смогли заглянуть еще дальше и первыми в мире оценили, как повлияет на нашу планету накопление на орбите мелкого мусора.

«Возможно влияние на тепловой баланс Земли из-за ослабления инфракрасного излучения на ионосферу и распространения радиоволн. В очень отдаленной перспективе ослабление действительно вырастет до 0,1% и выше», — сказал эколог Владимир Пинаев.

Простыми словами, на планету будет попадать меньше солнечного света. А это прямое влияние на экологию. Вот один из вероятных сценариев: на Земле все меньше испаряется вода. Из-за этого меняется интенсивность выпадения осадков. Как итог — в одни районы приходит небывалая засуха, в другие — сильнейшие ураганы.

«Если мусора будет столько, что солнечная радиация упадет на 1–2%, мы уже будем четко видеть, что у нас изменяется температура. Причем серьезно изменяется температура», — сказал ученый-биолог Александр Ходос.

При текущем темпе загрязнения орбиты эти прогнозы могут стать реальностью уже через 100 лет. Поэтому ученые уже сегодня ищут способы снизить количество мусора. Есть предложения на грани фантастики: например, ловить обломки огромной сетью. Но звучат и куда более приземленные варианты.

«Государства должны проектировать космические аппараты таким образом, чтобы после завершения срока эксплуатации эти аппараты могли быть уведены либо в плотные слои атмосферы, либо на орбиты захоронения», — сказала член Международного института космического права Ирина Черных.

Важно отметить, что расчеты даже ведущих специалистов в этой области имеют слишком много переменных и не дают стопроцентной точности. Такие прогнозы нужны не чтобы напугать, а для того, чтобы обозначить вектор: куда мы движемся и какими последствиями это грозит уже будущему поколению.

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