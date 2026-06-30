Дом народного артиста СССР Алексея Дикого в Москве хотят снести

В Москве могут снести дом известного актера и режиссера, народного артиста Советского Союза Алексея Дикого. Его называют одним из символов отечественного кино. И даже сравнивают со знаменитым Станиславским. В старинном особняке, где творил мастер, после его смерти был открыт музей. Но год назад при загадочных обстоятельствах здание потеряло статус объекта культурного наследия.

И вот сейчас на участок готова зайти тяжелая техника. О том, как пытаются стереть историческую память — корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

За сломанным коммунальщиками забором — целая эпоха, которую хотят навсегда стереть из памяти. Дом знаменитого актера и режиссера Алексея Дикого, который за 130 с лишним лет пережил несколько поколений, теперь может не выстоять. Уведомление о сносе взбудоражило жителей района Новогиреево, ведь историческое здание и его частица тоже.

Коммунальные службы пока снесли только забор, но и это стало проблемой: дом никто не охраняет, он стоит бесхозным.

Единственный деревянный сруб дореволюционного поселка Гиреево, чудом уцелевший на фоне многоэтажек, за век с лишним растерял былой внешний вид. Крыша обветшала, в перекрытиях — трещины. Дом не сносить надо, а спасать, говорят общественные активисты и местные жители, для которых это вопрос уважения к истории и памяти.

«Это исторический объект. Если мы, Иваны непомнящие, не сохраняем свои объекты — о чем тогда речь?» — сказала общественный активист, жительница района Новогиреево Вера Мысина.

«Это даже не обида, это боль. Очень больно, если с ней что-то случится», — поделилась жительница района Светлана.

В этих стенах рождалось искусство, которое стало частью нашей культуры. Здесь жил и творил человек, чье имя стало символом эпохи. Народный артист СССР, лауреат пяти Сталинских премий. Алексей Дикий подарил зрителям бессмертные образы Кутузова, Нахимова и Сталина. Служил в театре Вахтангова и создал великие роли: Наполеона, Бориса Годунова, Городничего.

«Он был способен играть очень разные роли. Ему очень нравилось существовать в гротескных формах, искать соединение трагедии и комедии», — рассказала сотрудник музея театра имени Евгения Вахтангова Мария Чернова.

Для театрального мира он был одним из главных имен эпохи. Уверена его прямая наследница — внучка Дикого, заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина.

«Его считали вообще на одном уровне с Константином Сергеевичем Станиславским, потому что он и преподавал, и у него были студии, он ставил спектакли как режиссер», — сказала заслуженная артистка России, актриса театра имени Моссовета, внучка Алексея Дикого Елена Валюшкина.

«Такой островок культуры. Это корни наши, это исторические корни нашего искусства», — отметил народный артист России Александр Пашутин.

После смерти актера здесь работал музей, а потом с дачей Дикого начали происходить необъяснимые вещи. Дом оказался в частных руках и пришел в запустение. Местонахождение владельца неизвестно, но раз он есть, а дому присвоен кадастровый номер, сносить его без решения суда нельзя. Тем более, что дача Дикого долгое время вообще значилась выявленным объектом культурного наследия. Но в 2025 году этот статус аннулировали.

«Теперь ничто не препятствует тому, чтобы кто-либо, если он захочет, просто уничтожил этот объект», — сказал российский градозащитник, краевед, общественный деятель Константин Михайлов.

В Департаменте культурного наследия Москвы, отвечая на запрос инициативной группы жителей, факт снятия особого статуса подтвердили. Культурный объект лишился своей неприкосновенности.

Жители Новогиреево уже собрали более 500 подписей за возвращение дому статуса культурного наследия и создание музея. Просят установить новый забор и защитить хрупкую историю.

«Жители просили две вещи: вернуть охранный статус, чтобы был музей, и чтобы вернули ограждение. Мы должны оградить домик от вандализма», — добавила Вера Мысина.

Дом Дикого пока стоит на своем месте, но без ограждения, статуса и защиты. Судьба последнего деревянного артефакта дореволюционной эпохи висит на волоске. А его уникальная история может закончиться одним днем.

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