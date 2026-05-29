Гимнастка из Украины демонстративно надела наушники во время гимна России

Аналогичный инцидент случился с ее соотечественницей во время звучания белорусского гимна.

Украинская спортсменка София Краинская отказалась слушать российский гимн. Это произошло после церемонии награждения европейского первенства по художественной гимнастике в Болгарии. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

В упражнении с лентой она заняла второе место, а золотая медаль досталась россиянке Яне Заикиной. Бронза в этой дисциплине довольствовалась немецкая гимнастка Мелисса Диет.

Когда после вручения наград на арене зазвучал гимн России, Краинская, закрыла глаза и надела наушники. Она также засунула свои руки в карманы.

Такой же поступок до этого совершила другая спортсменка из Украины Варвара Чубарова, которая выступала в соревнованиях с мячом. После включения гимна Белоруссии в честь триумфа гимнастки Киры Бабкевич, она закрыла свои глаза и уши.

Турнир стартовал 27 мая и продлится до 31 числа. Сборная России выступает с гимном и флагом впервые за пять лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские гимнастки столкнулись с проблемами во время отъезда на чемпионат Европы. Болгария отказалась согласовывать чартерный рейс со спортсменками, но ситуация решилась благодаря авиакомпании Turkish Airlines, которая заменила рейсовый самолет на борт большей вместимости.

