Опасные компоненты: какие духи могут вызвать аллергию

Такие компоненты, как лимонен, циннамаль и эвгенол, содержащиеся в духах, могут спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом Газета.ру сообщил доцент кафедры госпитальной терапии им. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

По его словам, существует перечень из 26 веществ, способных вызвать аллергию, и его легко найти в открытых источниках. Производители духов обязаны указывать потенциальные аллергены на упаковке. Чаще всего аллергические реакции возникают у людей, чувствительных к цитрусовым, корице и гвоздике, так как именно содержащиеся в этих продуктах лимонен, циннамаль и эвгенол способны вызывать нежелательные эффекты.

Доктор подчеркнул, что качественные духи безопасны для большинства людей, особенно если наносить их на одежду, а не на кожу.

«При тяжелой неконтролируемой бронхиальной астме, других атопических, аллергических заболеваниях следует минимизировать количество. Но надо отметить, что развитие реакции обычно требует попадания вещества на кожу. Вдыхание душистого вещества почти никогда не вызывает неблагоприятной реакции», — отметил он.

Евгений Таратухин также рассказал, что современная легальная парфюмерия безопасна благодаря строгому регулированию использования компонентов. Вещества, способные нанести вред, выводятся из оборота даже при минимальном выявленном риске для здоровья.

«Поэтому токсичные вещества скорее могут попасть в духи, если их произвели из сомнительного сырья и в сомнительных условиях. Не следует приобретать подделки, так как задача их производителей максимально удешевить производство. Качественные духи могут производить крупные бренды с огромными тиражами, позволяющими удешевить итоговую стоимость флакона. Более мелкие компании, а особенно, индивидуальные производители несут больше издержек и качество их продукции зависит только от их совести», — пояснил врач.

