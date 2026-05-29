Роспотребнадзор изъял из продажи 65 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

В ней обнаружили вредные вещества.

Почему из магазина пропала минеральная вода Джермук

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роспотребнадзор приостановил продажу 64,5 миллиона единиц минеральной воды «Джермук» из Армении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Постановление о блокировке действует с 28 мая 2026 года. В Роспотребнадзоре отметили, что поставщик товара не раз нарушал требования о техническом регулировании.

Кроме того, в минеральной воде было выявлено превышение содержания вредных веществ — иона, хлоридов и сульфатов. Их частое употребление в огромном количестве негативно сказывается на здоровье.

В пресс-службе ведомства также добавили, что это, в свою очередь, может привести к заблуждениям среди покупателей, поскольку «Джермук» представлен как лечебный напиток.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых видов алкоголя из Армении. Под запрет попали такие вина, как: «Гетап Вернашен», «Веди Алко» и легенды ARNI». У этих брендов тоже выявили многочисленные нарушения. Еще на территории России приостановлена продажа коньяка «Армянский коньяк 5 звезд».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

11:12
Песков заявил об отсутствии реакции Армении на ограничение ввоза овощей
11:06
НМГ забрала награды в самых престижных номинациях премии ИРИ
11:05
Неудачно прыгнул и потерял память: актер Кулик попал в больницу во Вьетнаме
10:57
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Василисы
10:46
«Давно не то»: участники группы «Чингисхан» раскритиковали «Евровидение»
10:42
Роспотребнадзор изъял из продажи 65 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук»

Сейчас читают

«В моем сердце»: Мерзликин назвал детей своей самой большой любовью
«Ядерный гриб» в небе: запуск ракеты-носителя New Glenn обернулся катастрофой
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Рак
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео