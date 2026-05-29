Роспотребнадзор изъял из продажи 65 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостановил продажу 64,5 миллиона единиц минеральной воды «Джермук» из Армении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Постановление о блокировке действует с 28 мая 2026 года. В Роспотребнадзоре отметили, что поставщик товара не раз нарушал требования о техническом регулировании.

Кроме того, в минеральной воде было выявлено превышение содержания вредных веществ — иона, хлоридов и сульфатов. Их частое употребление в огромном количестве негативно сказывается на здоровье.

В пресс-службе ведомства также добавили, что это, в свою очередь, может привести к заблуждениям среди покупателей, поскольку «Джермук» представлен как лечебный напиток.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых видов алкоголя из Армении. Под запрет попали такие вина, как: «Гетап Вернашен», «Веди Алко» и легенды ARNI». У этих брендов тоже выявили многочисленные нарушения. Еще на территории России приостановлена продажа коньяка «Армянский коньяк 5 звезд».

