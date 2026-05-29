«Давно не то»: участники группы «Чингисхан» раскритиковали «Евровидение»

Участники «Евровидения—1979» группа Dschinghis Khan назвали конкурс неинтересным

Современное «Евровидение» политизировано и неинтересно. Об этом РИА Новости заявили участники конкурса 1979 года — немецкая группа Dschinghis Khan («Чингисхан»).

«Конечно, конкурс изменился. Но это нормально: время все меняет. Честно говоря, я больше не слежу за „Евровидением“, мне это уже не очень интересно. <…> Я согласен с тем, что политика играет в этом конкурсе важную роль», — уточнил солист коллектива Штефан Трак.

Другие участники группы отметили, что из музыкального конкурса «Евровидение» стало медиапродуктом. Теперь упор там делается на шоу, красивую картинку. Музыка отошла на второй план. К тому же хитов, которые будут жить годами, на этом конкурсе давно нет.

Группа «Чингисхан» в 1979 году заняла четвертое место. Они выступали с песней Dschinghis Khan.

«Евровидение — 2026» прошло в Вене 12-16 мая. Это был юбилейный 70-й конкурс. На нем победила певица из Болгарии DARA с песней Bangaranga. Всего выступление этой артистки набрало 516 баллов по итогам голосования зрителей и жюри.

