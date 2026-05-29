Италия впервые развернула истребители F-35B для операций у границ России

Мария Гоманюк
Авиация страны использовала рассредоточенную сеть финских баз.

Зачем Италия развернула истребители у границ России

Фото: www.globallookpress.com/Cpl. Samantha Rodriguez

Военно-воздушные силы (ВВС) Италии впервые развернули истребители пятого поколения F-35B для операций на территории Финляндии у границ с Россией. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

По данным источника, итальянская авиация использовала рассредоточенную сеть финских авиабаз. Самолеты разместили на запасной посадочной площадке Йокиойнен в регионе Канта-Хаме, примерно в 200 километрах от российской границы.

F-35B изначально создавали для применения с авианосцев и других кораблей. Однако Италия входит в число немногих стран, которые используют этот вариант самолета в том числе для операций на суше.

Главная особенность F-35B заключается в возможности укороченного взлета и вертикальной посадки. По оценкам экспертов, для взлета такому самолету достаточно полосы длиной около 150-300 метров. Для сравнения, обычной версии F-35A требуется более тысячи метров взлетно-посадочной полосы.

До этого в Швейцарии началась кампания по сбору подписей против закупки американских истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II. Противники сделки отмечали, что проект может оказаться слишком дорогим и спорным для страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские истребители перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем.

