Не только за свой счет: кто может получить бесплатную путевку в детский лагерь

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Во многих регионах страны перечень граждан, которым положены льготы в подобные учреждения, расширен.

Кто может получить бесплатную путевку в детский лагерь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Скрозникова: бесплатная путевка в лагерь положена детям-сиротам

Путевку в детский лагерь можно получить со скидкой или бесплатно. Об этом изданию Life.ru рассказала депутат Госдумы Анна Скрозникова.

Она отметила, что на отдых, полностью оплаченный за счет бюджета, могут рассчитывать ребята, входящие в определенный льготные категории.

«В первую очередь это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: им положена бесплатная путевка и оплата проезда туда и обратно», — уточнила Скрозникова.

Во многих регионах страны в этот перечень входят также дети-инвалиды и ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, наследники участников спецоперации и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Также в некоторых субъектах России за детские путевки в лагеря предусмотрена возможность частичного возврата. Но правила везде разные. Где-то вернуть какой-то процент стоимости можно лишь людям, входящих в конкретные льготные категории, где-то такая возможность предусмотрена для детей определенного возраста. А в некоторых регионах на возврат части суммы могут рассчитывать семьи с работающими родителями.

Конкретную информацию при необходимости можно уточнить в органах социальной защиты, филиалах МФЦ или на портале Госуслуги.

Также депутат напомнила, что получить скидку можно благодаря работодателям и профсоюзам. Многие предприятия готовы частично оплачивать отдых для детей сотрудников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что необходимо проверить перед отправкой ребенка в лагерь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

15:54
Отражение поколения: звезды на красной дорожке V национальной премии ИРИ
15:54
«По-прежнему больно»: семья Заворотнюк трогательно почтила память актрисы в годовщину ее смерти
15:50
Лицо в расщелине: мрачную зацепку нашли спустя 8 месяцев после пропажи Усольцевых
15:47
МИД Румынии вызвал российского посла из-за упавшего БПЛА в Галаце
15:45
Песков: Путину доложили о ситуации с упавшим в Румынии беспилотником
15:30
Токаев отметил положительную динамику развития ЕАЭС

Сейчас читают

«В моем сердце»: Мерзликин назвал детей своей самой большой любовью
Диагностика рака: какие обследования помогают выявить разные виды онкологи
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео