Российские пловцы завоевали три золотые медали на соревнованиях во Франции

Российские пловцы Евгения Чикунова, Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода завоевали золотые медали на втором этапе международной серии Mare Nostrum. Соревнования проходят во французском Кане-ан-Руссийон.

Евгения Чикунова

Обладательница мирового рекорда Евгения Чикунова стала лучшей на дистанции 200 метров брассом. В финале спортсменка показала результат две минуты 22,09 секунды.

Второе место заняла представительница Канады Алексан Лепейдж, уступившая россиянке более двух секунд. Бронза досталась немке Анне Элендт.

Для Чикуновой это уже второе золото в серии подряд: ранее она также выиграла 200 метров брассом на этапе Mare Nostrum в Монако.

В 2023 году пловчиха установила мировой рекорд на этой дистанции, преодолев ее за две минуты 17,55 секунды. Кроме того, в активе россиянки — серебряная медаль чемпионата мира.

Кирилл Пригода

У мужчин на дистанции 200 метров брассом победу одержал Кирилл Пригода. Он финишировал с результатом две минуты 10,16 секунды. Пловец опередил соотечественника Александра Жигалова всего на 0,21 секунды. Третьим стал представитель Польши Давид Виекера.

Пригода специализируется на плавании брассом и является двукратным чемпионом мира.

На предыдущем этапе Mare Nostrum в Монако россиянин завоевал серебро на 200-метровке, а во Франции сумел подняться на высшую ступень пьедестала.

Мирон Лифинцев

Еще одну золотую медаль России принес Мирон Лифинцев. Пловец первенствовал на дистанции 100 метров на спине, завершив заплыв за 53,33 секунды. Серебро завоевал россиянин Павел Самусенко, показавший время 53,74 секунды.

Лифинцев выступает в плавании на спине и уже имеет в активе две золотые медали чемпионата мира.

На этапе во Франции он также поднимался на пьедестал на дистанции 50 метров на спине, где стал бронзовым призером.

В каком статусе выступали

Спортсмены выступали на турнире не в нейтральном статусе. В апреле 2026 года Международная федерация плавания World Aquatics разрешила взрослым российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях организации с национальными флагами, гимнами и формой при условии прохождения антидопинговых и дополнительных проверок.

Mare Nostrum — ежегодная международная серия соревнований по плаванию, проходящая в бассейне длиной 50 метров. В 2026 году она включает этапы в Монако, французском Кане-ан-Руссийон и испанской Барселоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.