Театр стал ближе: в Москве детям с нарушением слуха показали жестовый спектакль

В Москве детям с нарушением слуха впервые показали жестовый спектакль

Необычный показ постановки «Гусенок» с переводом на русский жестовый язык состоялся в Московском детском театре марионеток. Это первый раз, когда дети с нарушением слуха смогли увидеть такой спектакль в российской столице. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Перед началом показа для гостей выступил творческий коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды».

Показ приурочили ко Дню защиты детей, а также к 100-летию Всероссийского общества глухих. Она стало началом долгосрочного инклюзивного проекта Московского детского театра марионеток и театра неслышащих актеров «НЕДОСЛОВ».

С нового сезона один спектакль каждый месяц будут показывать с переводом на русский жестовый язык.

Консультантом проекта выступает Варвара Ромашкина. Она работает диктором-переводчиком русского жестового языка, преподает сценическую и жестовую речь в Российской государственной специализированной академии искусств. К тому же она выступает постановщиком жестового языка и диктором театра «НЕДОСЛОВ».

Московский детский театр марионеток — одним из старейших детских театров столицы. Его спектакли построены на живом общении со зрителями: дети могут не только смотреть на сцену, но и активно откликаться на происходящее.

Художественный руководитель театра Ирина Крячун отметила, что театр должен оставаться пространством равных возможностей. В этом месте не разделяют детей на категории, а потому юным зрителям не запрещается шуметь, топать, хлопать и открыто выражать эмоции.

Партнером проекта стал театр «НЕДОСЛОВ», в котором профессионально играют неслышащие актеры. При этом значительную часть зрителей составляют люди, которые слышат: их привлекает выразительность жестового языка и особая пластика сценического действия.

Новый проект должен сделать детский театр более открытым и понятным для всех зрителей. Для детей с нарушением слуха это возможность полноценно включиться в театральную жизнь, а для слышащей аудитории — увидеть, как искусство может говорить сразу на нескольких языках.

