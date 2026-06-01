Лето началось, а тепла нет? Когда россиян настигнет настоящая жара

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 478 0

Календарь уже перевернулся, но погода в Москве пока больше похожа на осторожную репетицию июня.

Погода в Москве и России летом 2026 года 1 июня прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Москва 24: в конце первой недели лета Москву накроет мощный циклон

Формально лето уже наступило, но погода в Москве 1 июня осталась умеренной: без зноя, без устойчивого тепла и без ощущения, что можно окончательно убрать куртки.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, который он дал РИА Новости, воздух в столице днем прогрелся до плюс 18–20 градусов. Небо было облачным с прояснениями, обошлось без существенных осадков.

Вопрос в другом — какие сюрпризы лето принесет в будущем, и к чему стоит быть готовым жителям столицы и других регионов России.

Лето опоздало

Погода в Москве начнет разворачиваться к лету не 1 июня, а через несколько дней. Евгений Тишковец ранее отмечал, что настоящее лето «заработает» с 3 июня, когда влияние северного антициклона вернет температуру в климатическую норму.

По его прогнозу, к среде воздух в столице может прогреться до плюс 21–24 градусов, а затем температура приблизится к плюс 25.

Дожди вернутся

Идеально сухой погода в Москве всю неделю не будет. По данным «Москвы 24», в конце недели в столице возможны дождь и гроза. Это значит, что зонты пока рано убирать далеко: погода летом в России и Москве будет не только теплой, но и переменчивой.

Погода в России 1 июня тоже стартует неровно. В Санкт-Петербурге в первый день лета ожидается около плюс 18 градусов, в Москве — около плюс 19 с вероятностью небольших дождей. В разных регионах погода в России будет отличаться: где-то лето начнется мягко и солнечно, где-то — с облаками, ветром и прохладными ночами.

Июнь без крайностей

В Центральной России июнь, по оценке Тишковца, должен соответствовать климатической норме. Об этом сообщала Газета.ру со ссылкой на синоптика.

Более общий прогноз на сезон дал климатолог, академик РАН Владимир Клименко. В беседе с aif.ru он говорил, что лето 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на один градус. При этом эксперт не подтверждал самые пугающие сценарии с рекордной и постоянной жарой.

Когда купаться

Даже если погода в Москве быстро выйдет к плюс 25, вода не прогреется мгновенно. Тишковец ранее отмечал, что купальный сезон в столичном регионе ожидается во второй декаде июня, когда вода сможет прогреться до плюс 18–20 градусов.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
1 июн
Стало известно, несут ли синоптики ответственность за неточные прогнозы погоды
31 мая
Надеваем курточки: какая погода будет в Москве 31 мая
29 мая
Купаться рано? Синоптик рассказал о сроках наступления пляжного сезона в Москве
29 мая
То в жар, то в головную боль: почему «штормит» при смене погоды и что с этим делать
28 мая
Заморозки до минус двух ударят Москве и соседним областям в ночь на 29 мая
28 мая
Жаркая климатическая тревога: зеленая энергетика довела Европу до кризиса
28 мая
Разряд ни при чем: синоптик объяснила, почему смартфоны взрываются в грозу
28 мая
Теплицу унесло: ураган обрушился на Удмуртию, Свердловскую область и Челябинск
28 мая
Загадочное явление: в Гидрометцентре оценили шанс увидеть шаровую молнию летом
27 мая
Лето уже близко: какая погода будет в Москве до конца недели
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:50
Бастрыкин: ВСУ используют дроны производства стран НАТО для ударов по России
21:46
Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки
21:30
Пасечник: ВСУ 15 раз атаковали Старобельск, чтобы сорвать спасательную операцию
21:11
Путин обсудил с руководителем фонда «Круг добра» помощь детям с тяжелыми заболеваниями
21:05
«Кровавое преступление»: Путин о теракте в колледже Старобельска
21:00
Убила подругу и похитила ее дочь: реальная история «украденного ребенка»

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
В прощении сила? Почему важно отпустить обиду на токсичных родителей
Она зарабатывает больше: почему муж начинает унижать и изменять
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео