Лето началось, а тепла нет? Когда россиян настигнет настоящая жара

Календарь уже перевернулся, но погода в Москве пока больше похожа на осторожную репетицию июня.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Формально лето уже наступило, но погода в Москве 1 июня осталась умеренной: без зноя, без устойчивого тепла и без ощущения, что можно окончательно убрать куртки.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, который он дал РИА Новости, воздух в столице днем прогрелся до плюс 18–20 градусов. Небо было облачным с прояснениями, обошлось без существенных осадков.
Вопрос в другом — какие сюрпризы лето принесет в будущем, и к чему стоит быть готовым жителям столицы и других регионов России.
Лето опоздало
Погода в Москве начнет разворачиваться к лету не 1 июня, а через несколько дней. Евгений Тишковец ранее отмечал, что настоящее лето «заработает» с 3 июня, когда влияние северного антициклона вернет температуру в климатическую норму.
По его прогнозу, к среде воздух в столице может прогреться до плюс 21–24 градусов, а затем температура приблизится к плюс 25.
Дожди вернутся
Идеально сухой погода в Москве всю неделю не будет. По данным «Москвы 24», в конце недели в столице возможны дождь и гроза. Это значит, что зонты пока рано убирать далеко: погода летом в России и Москве будет не только теплой, но и переменчивой.
Погода в России 1 июня тоже стартует неровно. В Санкт-Петербурге в первый день лета ожидается около плюс 18 градусов, в Москве — около плюс 19 с вероятностью небольших дождей. В разных регионах погода в России будет отличаться: где-то лето начнется мягко и солнечно, где-то — с облаками, ветром и прохладными ночами.
Июнь без крайностей
В Центральной России июнь, по оценке Тишковца, должен соответствовать климатической норме. Об этом сообщала Газета.ру со ссылкой на синоптика.
Более общий прогноз на сезон дал климатолог, академик РАН Владимир Клименко. В беседе с aif.ru он говорил, что лето 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на один градус. При этом эксперт не подтверждал самые пугающие сценарии с рекордной и постоянной жарой.
Когда купаться
Даже если погода в Москве быстро выйдет к плюс 25, вода не прогреется мгновенно. Тишковец ранее отмечал, что купальный сезон в столичном регионе ожидается во второй декаде июня, когда вода сможет прогреться до плюс 18–20 градусов.
