Тихий провокатор рака: онколог назвал привычку с тяжелыми последствиями

Дарья Орлова
Онколог объяснил, какие факторы могут повышать риск опухолей гортани и полости рта.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Курение остается одним из наиболее значимых факторов риска развития онкологических заболеваний, в том числе рака гортани и полости рта. Об этом рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии Онкологического научного центра РАМН Евгений Черемушкин в беседе с ИА Регнум.

По словам специалиста, на вероятность появления злокачественных опухолей влияют сразу несколько обстоятельств. Среди них — табачный дым, состояние окружающей среды, наличие вредных производств поблизости, употребление алкоголя и хронические воспалительные процессы в организме.

«Основные факторы вредности — это курение, неблагоприятная экология и хронические воспалительные процессы», — отметил Черемушкин.

Онколог пояснил, что риски могут быть выше у людей, живущих рядом с химическими предприятиями или в районах, где ведется добыча угля. Загрязненный воздух в таких местах создает дополнительную нагрузку на организм и может негативно влиять на здоровье населения.

Отдельно врач остановился на электронных сигаретах. По его словам, вейпы тоже способны повышать вероятность онкологических заболеваний, хотя их влияние может быть не прямым, а опосредованным. При этом повреждающее действие таких устройств на ткани легких уже доказано.

«Считается, что табак лучше жевать, чем курить, потому что когда вы курите, при сгорании возникает очень большое количество канцерогенов. Но хрен редьки не слаще», — заметил Черемушкин.

Специалист добавил, что вейпы и другие подобные вещества поддерживают хроническое воспаление, поскольку организм человека не рассчитан на постоянное воздействие таких факторов.

Черемушкин также прокомментировал данные о «омоложении» онкологических заболеваний в России. По его мнению, эта тенденция может быть связана не только с распространением вредных привычек, но и с более качественной диагностикой. Сейчас рак чаще выявляют на ранних стадиях, когда у пациентов больше шансов на успешное лечение.

