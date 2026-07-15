Суд вынес приговор водителю Porsche по делу о ДТП, в котором погибла пассажирка

Суд назначил водителю Porsche Cayenne Даниилу Войнову 5,5 года колонии-поселения по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Санкт-Петербурге. Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение 2,5 года. Об этом корреспондент «Известий» из зала суда.

Автомобиль ранним утром 3 октября 2025 года вылетел с улицы Чайковского, пробил ограждение набережной и оказался в реке у дома № 6 по набережной Фонтанки.

Находившийся за рулем 33-летний мужчина сумел самостоятельно выбраться из салона, доплыть до берега. Он впоследствии был госпитализирован.

В автомобиле вместе с ним находилась 21-летняя пассажирка. Она сидела на переднем сиденье и не смогла покинуть тонущую машину.

Девушка погибла до прибытия помощи. Предварительной причиной ее смерти называли утопление.

После аварии Войнова задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Подсудимый признал фактические обстоятельства дела. Однако настаивал, что в момент ДТП не был пьян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.