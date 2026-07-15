Суд вынес приговор водителю Porsche по делу о ДТП, в котором погибла пассажирка
Девушка не смогла выбраться из тонущего автомобиля.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Суд назначил водителю Porsche Cayenne Даниилу Войнову 5,5 года колонии-поселения по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Санкт-Петербурге. Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение 2,5 года. Об этом корреспондент «Известий» из зала суда.
Автомобиль ранним утром 3 октября 2025 года вылетел с улицы Чайковского, пробил ограждение набережной и оказался в реке у дома № 6 по набережной Фонтанки.
Находившийся за рулем 33-летний мужчина сумел самостоятельно выбраться из салона, доплыть до берега. Он впоследствии был госпитализирован.
В автомобиле вместе с ним находилась 21-летняя пассажирка. Она сидела на переднем сиденье и не смогла покинуть тонущую машину.
Девушка погибла до прибытия помощи. Предварительной причиной ее смерти называли утопление.
После аварии Войнова задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Подсудимый признал фактические обстоятельства дела. Однако настаивал, что в момент ДТП не был пьян.
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