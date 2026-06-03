Перуанские шаманы предсказали итоги президентских выборов

Перуанские шаманы с помощью ритуала попытались определить, кто станет следующим президентом страны.

В эти выходные пройдет второй тур президентских выборов. Духи предсказали победу Кейко Фухимори — кандидата от правых сил и дочери бывшего президента.

Прогноз духов полностью совпадает с мнением политических аналитиков — они также считают Фухимори главным фаворитом гонки.

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