Перуанские шаманы предсказали итоги президентских выборов

Эфирная новость 38 0

Духи сделали свой выбор.

Фото, видео: www.globallookpress.com/XinHua/Mariana Bazo; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перуанские шаманы с помощью ритуала попытались определить, кто станет следующим президентом страны.

В эти выходные пройдет второй тур президентских выборов. Духи предсказали победу Кейко Фухимори — кандидата от правых сил и дочери бывшего президента.

Прогноз духов полностью совпадает с мнением политических аналитиков — они также считают Фухимори главным фаворитом гонки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:14
«Квартира ради нее — будет рожать»: для кого Шура купил новую квартиру
8:13
Силы ПВО России за ночь сбили 354 украинских беспилотника
8:00
Дмитриев заявил о росте интереса зарубежных партнеров к сотрудничеству с Россией
7:45
Официальная работа и самозанятость: когда можно совмещать, а когда нельзя
7:39
Над Ленинградской областью уничтожили 50 БПЛА
7:30
Шок-история солиста «Иванушек»: почему Кирилл Андреев не пьет уже 25 лет

Сейчас читают

От Бразилии до Кабо-Верде: кто из РПЛ сыграет на чемпионате мира — 2026
Российские дроноводы уничтожили укрытие боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Новые находки: археологи раскрывают тайны Помпей спустя две тысячи лет
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео