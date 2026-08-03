От скрежета до кариеса: врач рассказал, как стресс влияет на здоровье зубов

Стоматолог Сошников: стресс и тревожность могут разрушать зубы даже без кариеса

Хронический стресс способен серьезно ухудшить состояние зубов и десен. Иногда изменения в полости рта за несколько месяцев оказываются сопоставимы с теми, которые обычно развиваются за годы. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

По словам специалиста, одной из главных причин становится непроизвольное сжатие челюстей или скрежетание зубами. Если это происходит ночью, речь идет о бруксизме, а днем — о кленчеринге. Человек при этом нередко даже не замечает проблему.

«Постоянная перегрузка жевательных мышц постепенно приводит к стиранию эмали, появлению микротрещин, повышенной чувствительности зубов и клиновидных дефектов», — объяснил врач.

Кроме того, стресс влияет и на повседневные привычки. Люди начинают реже чистить зубы, откладывают визиты к стоматологу, чаще употребляют сладкую пищу и хуже следят за рационом. Все это создает благоприятные условия для развития кариеса.

Еще одним последствием становится сухость во рту. Из-за снижения выработки слюны естественная защита зубов и десен ослабевает, что повышает риск воспалений, появления неприятного запаха изо рта и разрушения эмали.

По словам Сошникова, на фоне сильного эмоционального напряжения у некоторых пациентов также развивается гастроэзофагеальный рефлюкс. Попадание желудочной кислоты в полость рта постепенно разрушает эмаль, из-за чего зубы становятся более чувствительными.

Кроме того, стресс может спровоцировать кровоточивость и рецессию десен — состояние, при котором десна опускается и оголяет корень зуба, делая его более уязвимым к внешним воздействиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зубы мудрости могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем полости рта. Американский челюстно-лицевой хирург Ли Коджанис заявил, что иногда удаление таких зубов проводят даже при отсутствии явных симптомов. По его словам, из-за расположения в глубине ротовой полости их сложнее качественно очищать, поэтому они чаще подвергаются разрушению.

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