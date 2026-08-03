Солнце готовит удар? Ждать ли новую магнитную бурю 3 августа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Специалисты оценили вероятность всплеска геомагнитной активности в начале недели.

Будет ли магнитная буря 3 августа — новости

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Тема:
Магнитные бури

URA.RU: вероятность магнитной бури 3 августа — 31%

Геомагнитная обстановка на Земле в понедельник, 3 августа, останется нестабильной. Вероятность новых геомагнитных колебаний сохраняется. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Индекс солнечной активности накануне днем составил 3,9 балла, что соответствует умеренному уровню. За сутки специалисты зарегистрировали четыре вспышки класса C. Вспышек более высоких классов M и X за этот период не зафиксировано.

При этом ученые отмечают, что активные области на поверхности Солнца остаются нестабильными, поэтому повышенная геомагнитная активность может сохраниться в ближайшие дни.

Согласно прогнозу специалистов, вероятность спокойного состояния магнитосферы в течение дня 3 августа составляет 34%. Еще в 35% случаев ожидается возбужденная геомагнитная обстановка, а вероятность магнитной бури оценивается в 31%.

Прогнозируемое значение индекса Ap составляет 12, что соответствует умеренной геомагнитной активности. Возможны непродолжительные периоды слабых магнитных бурь уровня G1 и колебания магнитного поля Земли.

Как писал 5-tv.ru, кратковременная магнитная буря была зафиксирована вечером в воскресенье. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Магнитные бури
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