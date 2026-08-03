Нет доверия: Мендель заявила о низком уровне поддержки Зеленского на Украине

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 56 0

По ее словам, подобные взгляды разделяют и военные.

Кто поддерживает Зеленского на Украине — ответ Мендель

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

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Юлия Мендель заявила, что на Украине немногие поддерживают Владимира Зеленского

Главу киевского режима Владимира Зеленского на Украине сейчас поддерживают немногие, доверия среди военных и простых граждан к нему нет. Об этом сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью французской газете Journal du Dimanche.

«Очень мало. Те, кто его по-прежнему поддерживают, часто работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системы», — сказала она.

По словам Мендель, в кругу ее знакомых распространено мнение, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примеров она привела жесткие действия украинских военкомов, а также принудительную мобилизацию в стране.

Бывший пресс-секретарь также отметила, что Зеленский своей политикой в целом разрушил доверие людей к властям. Кроме того, она указала на отсутствие мотивации в рядах ВСУ.

«Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство: это взаимная нелояльность», — подчеркнула экс-представительница главы киевского режима.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский превратился в главную проблему Украины, а продолжение конфликта помогает ему держаться у власти.

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