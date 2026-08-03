Обесценивание и раздражение: психолог назвала главные причины, почему женщины изменяют

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Иногда дело далеко не в сиюминутном порыве.

Почему женщины изменяют — мнение психолога

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Психолог Елена Диринько: женщины чаще всего изменяют из-за ощущения одиночества

Чаще всего за женской изменой стоит не сиюминутный порыв, а накопленный стресс. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала психолог Елена Диринько.

По словам собеседницы издания, самая частая причина женской измены — одиночество.

Может быть такое, что пара не конфликтует открыто и в целом со стороны выглядит гармонично. При этом за закрытыми дверьми женщина регулярно сталкивается с обесцениваем.

Например, она хочет поговорить о чувствах, а в ответ слышит лишь: «Ты опять начинаешь». Из-за этого, как пояснила психолог, в отношениях пропадает та самая близость и возникает одиночество вдвоем. В это время внимание другого мужчины дает женщине сильный заряд. Она начинает чувствовать себя желанной и интересной.

Другая причина женской измены — потеря уважения к партнеру. Елена Диринько пояснила, что если мужчина раз за разом совершает какие-то поступки, которые вызывают отторжение у женщины, то она эмоционально отдаляется от него. Вместе с этим физическая близость становится формальностью. В этом случае измена — единственный способ почувствовать себя снова живой.

По словам психолога, во многих парах попытки обсудить чувства заканчиваются раздражением или обесцениванием. Устав от подобного исхода, женщина просто перестает говорить. Таким образом, измена — следствие того, что в паре давно перестал существовать диалог.

Ранее психолог Александра Миллер в беседе с корреспондентом 5-v.ru рассказала, когда дружба с противоположным полом превращается в измену.

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Обесценивание и раздражение: психолог назвала главные причины, почему женщины изменяют

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