Белки толстеют, медведи голодают: в США обвинили Трампа в кризисе нацпарков

СNN: парки США столкнулись с проблемами из-за политики Трампа

В американских парках обострилась серьезная проблема — на фоне сокращения штата Национальной парковой службы и резкого увеличения туристического потока нарушился баланс между посетителями и дикой природой. Всему виной — решения администрации президента США Дональда Трампа, пишет CNN.

«После того, как администрация Трампа уволила около тысячи сотрудников Национальной парковой службы, национальные парки испытывают острую нехватку персонала. <…> Этим летом туристы стекаются в парки в почти рекордных количествах, отчасти благодаря отмене системы предварительного бронирования времени посещения в некоторых парках», — говорится в материале.

Авторы заявили, что сокращение персонала привело к тому, что оставшиеся рейнджеры не в состоянии контролировать соблюдение природоохранных правил. Одна из главных проблем — это поведение самих туристов, которые после себя оставляют остатки еды или намеренно подкармливают зверей, что сильно влияет на них.

«Белки толстеют! Боже, мимо пробежала белочка с багетом», — заявила соучредитель туристической компании Echo Adventure Cooperative Элизабет Бартон.

Кроме того, ситуация сказалась и на других животных. Так, проблемными оказались медведи, которые начали искать пищу рядом с людьми. Канал сообщает, что некоторых агрессивных животных из-за этого пришлось усыпить.

При этом на ситуацию негативно влияет и накопившийся объем ремонтных работ в национальных парках. По данным CNN, на них требуется 24 миллиарда долларов, однако предназначенные средства уходят в Вашингтон. Кроме того, рейнджеры все чаще выполняют не профильные, а хозяйственные задачи. Вместо охраны природы им приходится убирать мусор и обслуживать туалеты.

Ранее 5-tv.ru писал о выделении 25 миллиардов рублей на развитие национальных парков России до 2030 года.

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