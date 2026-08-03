«Бесчеловечно»: Львова-Белова назвала терактом удар ВСУ по детям в Принцевке

Мария Львова-Белова назвала гибель девочки в Принцевке терактом киевского режима

Гибель девочки в результате новой атаки боевиков ВСУ на Белгородскую область — еще один бесчеловечный теракт, который совершил киевский режим. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. <…> От всей души соболезную родным», — написала омбудсмен.

Она также заявила, что еще две девочки, пострадавшие во время удара, были доставлены в районную больницу с множественными осколочными ранениями. По ее словам, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Львова-Белова отметила, что раненым детям врачи оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, она добавила, что контактирует с уполномоченным по правам ребенка в регионе Галиной Пятых.

Трагедия произошла 2 августа, о ней рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. БПЛА ВСУ ударил рядом с детской площадкой в селе Принцевка, в результате чего погибла 13-летняя девочка.

Ранее 5-tv.ru писал о ракетном обстреле боевиками сельскохозяйственного предприятия в Грайворонском округе Белгородской области. Жертвами стали три человека, еще четверо — получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.