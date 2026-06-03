Вред или польза? Стоит ли принимать аспирин для профилактики сгущения крови

Терапевт Воробьев: нет смысла принимать аспирин для профилактики сгущения крови

Ацетилсалициловая кислота, более известная как аспирин, принесет больше вреда, чем пользы, если принимать ее для профилактики сгущения крови. Об этом изданию aif.ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Многие уверены, что с возрастом кровь густеет, но это не так, отметил медик. Он пояснил, что густота зависит от числа кровяных клеток — эритроцитов. И, как правило, чем старше человек, тем их количество, наоборот, меньше.

Уже это указывает на то, что самостоятельную профилактику для разжижения проводить не стоит, подчеркнул эксперт. К тому же аспирин воздействует не на эритроциты, а на тромбоциты, предотвращая их слипание. Поэтому даже в тех случаях, где разжижение крови действительно необходимо, этот препарат может просто не подействовать.

«Ацетилсалициловая кислота, как показали тщательные исследования, тромботического риска не снижает, иначе говоря, его прием бессмыслен. А вот риск острых язв желудка и тяжелых кровотечений очень высок», — пояснил Воробьев.

Однако риск тромбов у старшего поколения действительно выше, но связан он не с густотой крови, а с сахарным диабетом, нарушениями ритма сердца, атеросклеротическими поражениями сосудов, заболеваниями вен и сердечной недостаточностью, уточнил врач.

Риски тромботических заболеваний снижаются при приеме антикоагулянтов. Они подавляют активность белков, что является одним из главных факторов свертываемости крови. Соответственно, вероятность образования тромбов снижается. Такие препараты производят в том числе и в России, заверил терапевт.

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