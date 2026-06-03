МАГАТЭ сообщило об отсутствии электричества на ЗАЭС минувшей ночью

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Аварийные генераторы поддерживали питание станции около 20 минут.

Что происходит с ЗАЭС из-за атаки беспилотников последствия

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение минувшей ночью. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

По данным агентства, это уже 17-й подобный случай за время военного конфликта. Перебои возникли после удара беспилотника по Никопольской подстанции, расположенной на противоположном от станции берегу Днепра.

«В 17-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС временно осталась без электроснабжения за пределами площадки в течение ночи», — говорится в сообщении агентства.

После атаки единственная оставшаяся линия электропередачи отключилась примерно на 20 минут. На этот период питание станции обеспечивали аварийные дизель-генераторы. Позднее внешнюю линию удалось восстановить.

Предыдущий эпизод с потерей внешнего электроснабжения на ЗАЭС произошел в ночь на 29 мая. Тогда генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что причины случившегося еще предстоит установить, а обстановка на станции остается нестабильной с точки зрения ядерной безопасности.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее сообщал, что за последний месяц инфраструктура Запорожской атомной электростанции и Энергодара подвергалась беспрецедентному числу атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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