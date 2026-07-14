Пожар, шашлыки и граффити: как погибает уникальная Михайловская дача

Один из памятников федерального значения, уникальная Михайловская дача под Петергофом, может прекратить свое существование в любой момент. А всему виной толпы туристов, которые приезжают жарить там шашлыки, бездомные, облюбовавшие на ночлег бывшие царские палаты, а также всевозможные художники и артисты, использующие старинный комплекс как бесплатные декорации.

В эти выходные его, например, едва не сожгли во время огненного шоу. Как спасти летний дворец, выяснял корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Контент-огонь. Во всех смыслах!

Видео действительно горячее. Красивые девушки, танцы, стрип-пластика, файеры.

Только зажигали танцовщицы не в кинопавильоне, а в объекте культуры федерального значения — бывшем дворце Михаила Романова. Видео разделило аудиторию: для одних — вандализм, для других — зрелищный творческий эксперимент.

«Мне кажется, это типа такой современный бал, можно сказать», — сказала блогер, художница Любовь Тюлькина.

Бал, что мог закончиться печально, учитывая использование огня. Перекрытия — деревянные. Вокруг — лес.

«Естественно, пиротехнику у нас нельзя использовать, где это пожароопасно. Тем более возле объектов культурного наследия», — объяснила юрист Виктория Ясноградская.

Судьба Михайловской дачи — одна из самых непростых среди бывших великокняжеских резиденций. Усадьба давно стала убежищем для маргиналов. Здесь жарят шашлыки и устраивают вечеринки.

«Вообще в Петербурге больше трех с половиной тысяч памятников, которые охраняются государством, но путь именно к этому — очень нелегкий. Никаких указателей, табличек. А вот так — почти километр через лес, пеньки, коряги, поваленные деревья», — отметил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Обстановка и правда эффектная, но за живописными руинами — почти утраченный памятник. Через крышу проникает вода. Некогда парадные залы превращаются в руины. А все стены изуродованы граффити.

Причем дворец не бесхозный. Уже больше десяти лет он принадлежит Федеральному агентству по управлению и использованию памятников. В 2023-м его сдали в так называемую «аренду за рубль» — на льготных условиях инвестор должен вернуть усадьбе былую роскошь. Но никаких работ не ведется. Компания ООО «Дворцово-парковый ансамбль «Михайловские дачи» зарегистрирована в Москве. Мы приехали по адресу — там торговый центр. И вот уже городской комитет по охране памятников Петербурга через суд пытается добиться реставрации.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение для передачи в Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Нынешний арендатор даже не охраняет территорию. Хотя при таком состоянии дворец должен быть обнесен забором с камерами. Ситуация ухудшается с каждым днем.

Консервация — это первоочередная мера для предотвращения разрушений. Даже несмотря на то, что сейчас это скорее руины, некоторые элементы — как этих кариатид, например, — еще можно спасти.

«Одна из многочисленных террас дворца. Мы видим, что одна часть ее ограждения утрачена. А другая часть чугунной литой решетки сохранилась и достаточно в хорошем состоянии», — рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Эти цветочные розетки и вазон в центре на ограде — распространенный декоративный прием, символизирующий изящество и садовую эстетику. И все это — XIX век.

«Необходимо найти какую-то форму взаимодействия либо с государством, либо еще с какой-то сущностью, скажем так, которая сможет взять на себя приведение в порядок этого объекта», — сказал научный сотрудник Российского института искусств Владимир Фролов.

Пока судьба Михайловской дачи решается в судах, сам памятник продолжает разрушаться. Без срочных противоаварийных работ он вообще может рухнуть.

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