Захарова заявила о готовности РФ рассмотреть реальные предложения США по Украине

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Она добавила, что Москва никогда не отказывается от диалога.

Россия готова рассмотреть предложения США по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Если американская сторона выдвинет реальные предложения по урегулированию конфликта на Украине, то Россия не будет их отвергать. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального канала.

«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», — сказала дипломат.

При этом она процитировала фразу президента страны Владимира Путина «Работайте, братья!», которую он использовал в своем обращении российским военным на Петербургском международном экономическом форуме.

Так Захарова отреагировала на недавние слова американского лидера Дональда Трампа о возможном завершении конфликта до истечения его президентского срока.

Кроме того, в своем заявлении представитель внешнеполитического ведомства сказала, что европейские государства лишь делают вид, что проявляют интерес к переговорам с Москвой, но на деле они только препятствуют началу этого процесса.

Ранее Захарова заявила, что контингенты так называемой «коалиции желающих» станут законными объектами для ударов в случае их появления на территории Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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