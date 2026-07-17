Захарова заявила о готовности РФ рассмотреть реальные предложения США по Украине

Она добавила, что Москва никогда не отказывается от диалога.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Если американская сторона выдвинет реальные предложения по урегулированию конфликта на Украине, то Россия не будет их отвергать. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального канала.
«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», — сказала дипломат.
При этом она процитировала фразу президента страны Владимира Путина «Работайте, братья!», которую он использовал в своем обращении российским военным на Петербургском международном экономическом форуме.
Так Захарова отреагировала на недавние слова американского лидера Дональда Трампа о возможном завершении конфликта до истечения его президентского срока.
Кроме того, в своем заявлении представитель внешнеполитического ведомства сказала, что европейские государства лишь делают вид, что проявляют интерес к переговорам с Москвой, но на деле они только препятствуют началу этого процесса.
Ранее Захарова заявила, что контингенты так называемой «коалиции желающих» станут законными объектами для ударов в случае их появления на территории Украины.
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