Захарова заявила о готовности РФ рассмотреть реальные предложения США по Украине

Если американская сторона выдвинет реальные предложения по урегулированию конфликта на Украине, то Россия не будет их отвергать. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального канала.

«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», — сказала дипломат.

При этом она процитировала фразу президента страны Владимира Путина «Работайте, братья!», которую он использовал в своем обращении российским военным на Петербургском международном экономическом форуме.

Так Захарова отреагировала на недавние слова американского лидера Дональда Трампа о возможном завершении конфликта до истечения его президентского срока.

Кроме того, в своем заявлении представитель внешнеполитического ведомства сказала, что европейские государства лишь делают вид, что проявляют интерес к переговорам с Москвой, но на деле они только препятствуют началу этого процесса.

Ранее Захарова заявила, что контингенты так называемой «коалиции желающих» станут законными объектами для ударов в случае их появления на территории Украины.

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