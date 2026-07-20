Российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины
Для атак применялись ударные беспилотники.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в порту Одессы ударные беспилотники атаковали два сухогруза во время разгрузки военных грузов. Кроме того, были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд украинских боевиков.
Также российские военные нанесли удары по инфраструктуре порта Черноморск в Одесской области. В Минобороны уточнили, что эти объекты использовались для приема и хранения грузов военного назначения.
Помимо этого, в акватории южнее населенного пункта Затока были поражены три судна — два балкера и один сухогруз. По информации ведомства, они перевозили грузы для ВСУ и следовали в порт Черноморск.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные атаковали логистический центр, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
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