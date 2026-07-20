Грызня одних воров с другими: как на Украине борются за власть на «картонном майдане»

Тем временем организаторы так называемого «картонного майдана» на Украине обещают его сделать бессрочным. Среди главных требований митингующих — оставка главкома ВСУ Александра Сырского. И как утверждает местная пресса, Зеленский решил снять непопулярного генерала. Правда в Генштабе эти данные опровергают.

Кто следующим может возглавить украинские формирования, и как это отразится на ситуации на фронте — разбирался корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Масштабные митинги с картонками в руках расползлись по всей Украине. Против мясника-главкома Сырского, местами даже против Зеленского, и все это — на фоне отставленного с поста министра обороны, якобы прогрессивного Михаила Федорова. Но то, что выглядит как борьба народа за справедливость, ни что иное, как грызня одних воров с другими за место у кормушки и за политическое влияние.

«Существуют слухи, что, возможно, Зеленский начал воспринимать Федорова как конкурента», — сказала народный депутат Украины Инна Совсун.

Примкнул к коалиции Федорова и киевский мэр Кличко.

«Я был шокирован. Зеленский совершил большую ошибку: он объявил о своем решении, но никак его не объяснил», — сказал он.

Официально Михаила Федорова уволили из-за разногласий с главкомом ВСУ Сырским. К тому же, пришедший в Минобороны из цифрового ведомства Федоров не смог решить ни одну задачу по реформе армии. И неудивительно, ведь неофициально он занимался совсем другим — зарабатыванием денег для себя и своего влиятельного окружения.

«Перераспределение финансовых потоков. Ведь не случайно на своей пресс-конференции он упомянул и фактически намекнул на успешные испытания того же Skyfall. Но ведь это был прямой конкурент компании Fire Point. Возможно, именно тот факт, что он перешел дорогу определенным интересантам, сыграл здесь решающую роль», — сказал украинский журналист Дмитрий Чекалин.

Компания Fire Point, производящая ракеты Flamingo, — это вотчина Зеленского и его подельников, а фирма Skyfall — детище бизнесмена Александра Конотопского, которую всеми силами двигал в армии Федоров, — ее рыночный оппонент.

«Именно при Федорове Конотопский получил крупнейшие многомиллиардные контракты. Именно поэтому Конотопский (в частности с Коломойским**) финансирует „картонное движение“. И именно поэтому им мало иметь своего человека на посту министра обороны — им нужен свой человек еще и на должности главнокомандующего», — сказала блогер из Украины Екатерина Золотарева.

Со дня на день Сырского могут заменить на правосека и террориста Билецкого** или, например, Михаила Драпатого — тоже человека коалиции Федорова. Ни тот, ни другой вариант Зеленского не устроит. Ему очень удобен политически непопулярный и послушный главком Сырский.

И если Зеленский не устоит под давлением и пойдет на поводу выведенной на улицы толпы, то он потеряет влияние на армию, и рядом с ним вырастет неподконтрольная политическая фигура.

В этом есть много заинтересованных, в том числе и на Западе — там уже звучат мнения в поддержку Федорова. И неважно, что чиновник был фигурантом дела по мошенничеству, наживался на госзакупках и окружил себя уже на посту министра обороны ворами-советниками. В СБУ на Федорова огромная папка с доказательствами его преступлений.

Но у кураторов митингов другая цель, явно не связанная с народными чаяниями о справедливости.

«Самое интересное сейчас — что будет делать Зеленский дальше. Для него это серьезная дилемма: вернуть ли Федорова на должность или попытаться выдержать давление и сохранить принятое решение. Одно можно сказать точно: в России внимательно наблюдают за этим хаосом и явно ему радуются», — сказал британский журналист Люк Хардинг.

А России, как говорят погруженные в ситуацию эксперты, от этой возни ни холодно, ни жарко. На качестве ведения боевых действий противника это не отразится, на стратегические задачи, диктуемые Украине Западом, не повлияет. Но во что все же могут перерасти уже довольно заметные уличные протесты, предсказать не берется никто. Украина — проверенный полигон для очередного майдана.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.