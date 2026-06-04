«Должны проснуться»: Захарова призвала ООН открыть глаза на удар по Старобельску

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София Бабина
София Бабина 44 0

Дипломат назвала реакцию организации «фактической слепотой».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Захарова призвала ООН открыть глаза на удар по Старобельску

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала отсутствие реакции ООН на удар Вооруженных сил Украины по общежитию и колледжу в Старобельске. Об этом дипломат заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Захарова назвала поведение организации «фактической слепотой».

«Нам есть, что сказать в этот день. О наших детях. Я на прошлом брифинге пообещала, что теракт в Старобельске станет центральным направлением информационной и политической работы всего нашего министерства, наших посольств и консульств, постоянных представительств при международных организациях. Я сегодня хочу вновь вернуться к этой теме и буду возвращаться к ней постоянно», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на отсутствие какой‑либо реакции со стороны профильных международных организаций, несмотря на их уставные обязательства. По ее словам, в документах этих структур прямо прописано: они должны делать все возможное для предотвращения подобных трагедий.

«Вот сейчас должна проснуться Организация Объединенных Наций, ее секретариат. Сегодня не суббота и не воскресенье. Сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня, когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске», — подчеркнула дипломат.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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