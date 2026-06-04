«Должны проснуться»: Захарова призвала ООН открыть глаза на удар по Старобельску

Захарова призвала ООН открыть глаза на удар по Старобельску

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала отсутствие реакции ООН на удар Вооруженных сил Украины по общежитию и колледжу в Старобельске. Об этом дипломат заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Захарова назвала поведение организации «фактической слепотой».

«Нам есть, что сказать в этот день. О наших детях. Я на прошлом брифинге пообещала, что теракт в Старобельске станет центральным направлением информационной и политической работы всего нашего министерства, наших посольств и консульств, постоянных представительств при международных организациях. Я сегодня хочу вновь вернуться к этой теме и буду возвращаться к ней постоянно», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на отсутствие какой‑либо реакции со стороны профильных международных организаций, несмотря на их уставные обязательства. По ее словам, в документах этих структур прямо прописано: они должны делать все возможное для предотвращения подобных трагедий.

«Вот сейчас должна проснуться Организация Объединенных Наций, ее секретариат. Сегодня не суббота и не воскресенье. Сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня, когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске», — подчеркнула дипломат.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

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