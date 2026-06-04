Вылитый Артем: подписчики Лерчек усомнились в том, кто отец ее младшего сына

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Семейный снимок спровоцировал споры в сети.

Кто отец младшего сына Лерчек

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Подписчики Лечек усомнись в том, что Сквиччиарини — отец ее младшего сына

Подписчики блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) усомнились в том, что отцом ее младшего сына Даниэля является тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Совместную фотографию с малышом и избранником появилась в социальных сетях.

Рассмотрев снимок с мальчиком, поклонники блогера разделились на два лагеря. Одни писали о том, как их умилил опубликованный кадр. А вот другие пришли к выводу, что Даниэль не имеет ничего общего с Сквиччиарини. Некоторые даже пришли к выводу, что малыш слишком сильно похож на бывшего супруга интернет-знаменитости — Артема Чекалина.

С ним она была в браке с 2012 по 2024 год. За это время у пары родилось трое совместных детей: двойняшки Алиса и Богдан, а затем сын Лев.

В 2025 году стало известно, что блогер состоит в отношениях с Сквиччиарини, от которого ждет ребенка. Малыш появился на свет в феврале 2026-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек завершила шестую химиотерапию. После процедуры у нее пропал аппетит и ушла энергия. Но Чекалина продолжает надеяться на лучшее.

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