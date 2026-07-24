Семейная взбучка за «30 лямов»: что такое реалити-шоу глазами артистов

Тимур Родригез начал новый брак с проверки отношений на вымышленном телепроекте

Насмешка над людьми, которые готовы пройти через издевательства! Именно так звезды в откровенном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru выражаются о модном жанре «реалити». Диалог состоялся на съемочной площадке сериала «Семейное шоу».

Представьте, как же может быть заманчиво предложение о том, что за «сор из избы» могут заплатить примерно столько рублей, сколько стоит хорошая однушка в Москве… Именно такие условия диктует вымышленное реалити «Народный дом», которое создали специально для съемок сериала «Семейное шоу». А причиной всему является то, что в России впервые решили показать абсолютно все подробности, которые скрывались за яркой картинкой горячо любимых нами телепроектов. То есть актеры сериала по-настоящему окунутся во внутрянку процесса жизни и страдания под камерами, но под масками своих персонажей.

Художница по костюмам Евгения Макеева рассказала, что каждая семья в реалити представляет какую-то народность и для нее разработан свой цвет, который несет скрытые смыслы:

«Есть серии, где семьи представляют свою нацию в народных костюмах. И в каждом цвете костюма зашит характер этих людей. Например, армяне носят бежевый, потому что они типичные „бежевые“ родители. У нас есть даже выдуманная народность для накала страстей — они смесь эльфов и друидов!»

Артист Артем Гайдуков как раз играет отца семейства несуществующей национальности. И, хотя, они все рыжие, носят зеленый и, действительно, напоминают лесных тварей, он на комментарии художника по костюмам обижается.

«На эльфов? Я похож на эльфа? Мы скорее сектанты!» — отшучивается артист.

Тимур Родригез бодро подбадривает коллегу по цеху:

«Зато потом не скажут, что про наших не сняли!»

В реалити «Народный дом» Тимур Родригес играет со своей супругой Катей Кабак ведущих шоу. Как они оба признаются, это будет утрированная версия Кати и Тимура, примерно, как сон при температуре 40.

«Мы хотели, чтобы зрители над реалити посмеялись…» — говорят Родригес и Кабак.

Сам же шоумен нелестно отзывается про участие в передачах подобного жанра:

«Ты забываешь о том, что у тебя есть какая-то профессия… Ты просто входишь в кадр и, превозмогая страхи, делаешь какие-то страшно опасные для здоровья вещи!»

По условиям проекта, артистам придется по-настоящему проходить все испытания от лица своих героев. Многие из участников «Народного дома» признаются, что никогда бы не стали частью подобного шоу в реальной жизни.

Микаэл Арамян негодует от того, какие нелепые издевательства приходится переживать на протяжении длительного периода съемок всего за 30 миллионов. И еще не факт, что они достанутся тебе. Арамян оценивает в такую сумму лишь одно издевательство над собой — поедание жука:

«Если бы мне гарантировано дали 30 миллионов за то, что я бы съел одного жука жареного, может даже со специями — то, вероятно, да пошел бы в реалити!»

Арамян в прошлом работал в телепроектах такого жанра и заявляет, что все ситуации, конфликты, которые происходят внутри семьи — не постановка, а очень качественная провокация:

«Я знаю эту структуру. Там очень часто работают психологи хорошие на проекте, которые раскрывают героев. Раскрывают, что у них болит и как бы подстраивают конфликты, надавливая героям на больное место…»

Супруг восходящей звезды Ангелины Стречиной Илья Малаков тоже оказался втянут в авантюру под названием «Семейное шоу». Сам артист также не дышит влюбленностью в пользу обнажения собственных секретов, а уж семейных тем более. Но он считает, что каждый участник реалити не мог оказаться там подневольно, поэтому пусть помалкивает, а не критикует…

«К условиям этого шоу надо относиться нормально. Потому что любой человек, который более менее в адеквате. Он туда не пойдет просто!» — обрывает всех нытиков Малаков и одновременно защищает от осуждения самих участников.

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