Сергей Собянин рассказал о новом детском саде на востоке Москвы

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Алена Куликова
Алена Куликова 38 0

Его смогут посещать 250 юных москвичей.

В Москве откроют новый детский сад

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В столичном районе Метрогородок завершается строительство детского сада, который сможет принять 250 малышей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

Дошкольное учреждение возводят в составе жилого комплекса на Открытом шоссе, что обеспечит новоселам возможность водить детей в садик, не переходя через дорогу.

Внутри здания для ребят создали все условия для комфортного пребывания: просторные групповые комнаты с отдельными зонами для игр и сна, а также бассейн, который станет настоящим подарком для любителей водных процедур. Кроме того, в саду оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок.

«Расположенную рядом территорию озеленили и комплексно благоустроили. В частности, сделали игровые площадки с теневыми навесами и спортивную зону», — рассказал Сергей Собянин.

Возведение социальных учреждений в столице реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Сергей Собянин наградил 15 многодетных семей почетным знаком «Родительская слава города Москвы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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