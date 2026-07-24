«Так поступил бы каждый»: россиянин о том, как спас тонущую девочку в Турции

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 118 0

По словам молодого человека, он просто оказался рядом в критический момент.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mihir Melwani; 5-tv.ru

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Россиянин, спасший тонущую девочку в Турции, не считает себя героем

Россиянин, спасший девочку во время отдыха в Турции, не считает себя героем. Об этом Данил Левенко рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Молодой человек вместе с друзьями приехал на отдых в Кемер, где приобрел экскурсию. Их маршрут пролегал, в том числе через горную реку. Данил вместе с товарищами зашел в воду, чтобы сделать красивые кадры на память. Когда Левенко направлялся к берегу, то краем глаза заметил людей, которые в панике размахивали руками. В этот момент ног парня что-то коснулось. Он, не думая, схватил это.

«Достал, а это оказалась маленькая девочка. Передал ее сразу родителям. Ей очень сильно повезло, потому что дальше по реке пороги идут очень высокие. Ее могло легко течением туда унести, а там и до летального исхода», — поделился 21-летний россиянин.

Молодой человек сказал, что малышке на вид не больше четырех лет. Как она оказалась в реке, неясно. Ее родители — турки. Когда россиянин передам им девочку, они ему ничего не сказали. Как предположил Данил, все дело в языковом барьере. Однако он подчеркнул, что и не ждал благодарностей за своей поступок. По его словам, так поступил бы каждый человек. Он лишь оказался в нужное время и в нужном месте.

Ранее в сети распространились кадры того, как молодой человек спас из реки тонущую девочку.

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