Новые дома, школа и спорткомплекс: как развивается Брянская область

Патрушев с рабочей поездкой посетил Брянскую область

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев ознакомился с результатами развития села Журиничи в Брянской области, где построены жилье, социальные объекты и спортивная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера по итогам его рабочей поездки в регион.

В центре внимания были вопросы комплексного развития сельских территорий. За время действия государственной программы ее мероприятия охватили более 33 тысяч жителей региона. В области строят жилье для сельских жителей, обновляют дороги, коммунальную инфраструктуру и социальные объекты, а также благоустраивают общественные пространства.

Вместе с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком Дмитрий Патрушев посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Журиничах. На территории уже работают спортзал, уличные площадки с тренажерами и лыжероллерная трасса длиной 1,2 километра. Сейчас продолжается строительство бассейна площадью 1,9 тысячи квадратных метров с тремя дорожками по 25 метров. После открытия здесь планируют создать отделение плавания и организовать занятия для взрослых.

Также вице-премьер осмотрел жилой комплекс для сотрудников тепличного комбината. В рамках госпрограммы здесь возвели 66 домов, из которых уже заселены 30. Для нового микрорайона построили систему водоснабжения, водонапорную башню и три километра внутриквартальных дорог. Дома передаются с чистовой отделкой и необходимым бытовым оборудованием.

Еще одним пунктом программы стал тепличный комбинат «Журиничи». На предприятии круглый год выращивают огурцы и томаты с использованием современных технологий. За первые шесть месяцев этого года здесь собрали более трех тысяч тонн огурцов и свыше шести тысяч тонн томатов.

Кроме того, Дмитрий Патрушев посетил новый филиал Малополпинской средней школы. Учебное заведение оборудовано интерактивными досками, проекторами, современными лабораториями и высокоскоростным интернетом. Школьный музей уже включен во Всероссийский реестр музеев общеобразовательных организаций.

Завершилась рабочая поездка церемонией возложения цветов к стеле «Село партизанской славы» в мемориальном комплексе Журиничей, который посвящен памяти партизан Брянского районного отряда, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Патрушев заявил о высокой эффективности современного российского рыбопромыслового флота. По его словам, в рамках программы инвестиционных квот в стране уже построили 56 судов, еще 66 находятся на разных этапах строительства, а в 2026 году заказчикам планируют передать еще десять новых судов.

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