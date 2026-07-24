«Чудовищное»: Песков отреагировал на заявление Драпатого о жителях Донбасса

Песков назвал чудовищным заявление Драпатого о жителях Донбасса

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ответит за свои слова о России и жителях Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

«Что касается Драпатого — заявление чудовищное… Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что высказывания нового главкома ВСУ лишь подтверждают его нацистские взгляды. По словам пресс-секретаря президента, подобная риторика показывает, что жители Донбасса приняли правильное решение, когда не захотели оставаться в составе Украины.

До этого Михаил Драпатый заявил, что не считает Россию государством, которое может существовать рядом с Украиной. Кроме того, он резко высказался о жителях Донбасса, назвав их «отрыжкой Советского Союза».

Ранее 5-tv.ru писало о том, что с назначением Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ перспективы диалога между Россией и Украиной осложнились.

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