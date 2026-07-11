Новый эксперимент: Анастасия Волочкова сменила имидж

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 79 0

Балерина продолжает примерять разные образы.

У Анастасии Волочковой новая прическа — фото

Фото: © РИА Новости/Михаил Богачев

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Балерина Анастасия Волочкова сменила имидж

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова продолжает экспериментировать с внешним видом. Знаменитость вновь удивила преданных фанатов резкой сменой имиджа. Соответствующий пост экс-прима Большого театра разместила у себя на странице в социальной сети.

На опубликованных кадрах Анастасия Волочкова предстала с густыми накладными прядями белого цвета, который мастер умело превратил в стильную и объемную прическу. Многим пользователям сети новый образ балерины пришелся по вкусу. Они уверены: с длинными волосами заслуженная артистка выглядит куда милее, чем с короткими.
Фото: Instagram*/volochkova_art

Тем не менее были и те, кому не понравился слегка обновленный имидж Волочковой. Они, в свою очередь, заметили, что прическа выглядит ненатурально.

Это не первый эксперимент экс-примы Большого театра со своей внешностью за последнее время. До этого она уже пробовала образ брюнетки, примерив темный парик с челкой. Соответствующее видео публиковал 5-tv.ru.

Ранее Анастасия Волочкова дала совет на будущее молодым людям, которые сделали ее мемом. Знаменитость не скрывает, что ей льстит такое пристальное внимание к ее персоне со стороны подрастающего поколения.

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