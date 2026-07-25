Суд возобновил производство по делу Лерчек

Процесс начнется 30 июля.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Суд в Москве возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По информации собеседника агентства, судебный процесс начнется 30 июля.
«Суд решит вопрос об изменении блогеру меры пресечения и о дальнейшем рассмотрении дела по существу», — передает агентство.
Как отмечается, адвокат Виктор Дугин, представитель защиты Лерчек, подтвердил, что его вызвали в Гагаринский районный суд 30 июля к 16:00 по московскому времени.
Накануне сообщалось, что гособвинение просит суд ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по делу Лерчек. Причиной стало нарушение меры пресечения — блогер на несколько дней уехала из Москвы в Санкт-Петербург.
Однако другой ее адвокат, Константин Третьяков, заявил, что у Валерии нет запрета на перемещения по России.
Лерчек обвиняют в совершении незаконных валютных операций. Речь идет о сумме в 250 миллионов рублей.
В феврале блогер родила ребенка, после чего врачи обнаружили у нее рак желудка четвертой стадии. Суд приостановил дело и заменил домашний арест на запрет определенных действий.
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