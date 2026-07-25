Российский альпинист застрял на «Дикой горе» в Китае

Альпинист из Санкт-Петербурга Сергей Кондрашкин и его напарник, итальянский писатель Маттиа Конте, застряли на горе Чогори высотой 8611 метров в Китае. Информацию об этом подтвердил 5-tv.ru источник в Федерации альпинизма Санкт-Петербурга.

Чогори также называют «Дикой горой» из-за сложного рельефа, непредсказуемой погоды, лавинной опасности и, соответственно, высокой смертности при восхождениях.

Экспедиция, в которую альпинисты отправились без кислородного оборудования, началась 4 июля. Мужчины перешли отметку в семь тысяч метров, переночевали, но потом спустились в лагерь на высоте 6400 метров. Дальнейший путь им преградила метель — на участке десятиградусный мороз.

Еще одну попытку покорить Чогори они смогут предпринять не раньше 1 августа, когда, согласно прогнозам, откроется первое погодное «окно». Однако риски — высокие, кислородных баллонов нет.

Как рассказал 5-tv.ru представитель федерации, рано говорить о критической ситуации для Кондрашкина — опыт позволяет рассчитывать на успех.

«У Сергея все хорошо. Он общается с базовым лагерем по спутнику. Вода, еда есть. Просто ждет погодное „окно“. Это нормальная ситуация. Подняться на восьмитысячник без дополнительного кислорода возможно, если у спортсмена высокий уровень подготовки. У Сергея он как раз такой. Мы надеемся, что все будет хорошо», — сказал он.

За всю историю наблюдений на Чогори погибли около ста человек. Она входит в число самых опасных вершин мира. В 2008 году при попытке покорить ее из-за схода ледовой лавины погибли сразу 11 альпинистов из международных экспедиций, еще трое получили тяжелые травмы.

Для Сергея Кондрашкина этот вызов — не первый серьезный риск. В 2021 году он, а также Александр Лутохин и Дмитрий Синев пропали без вести при попытке подняться на гору Аннапурна высотой 8091 метр в Непале, но были найдены представителями компании, обслуживающей базовые лагеря, и направлены в больницу в Катманду.

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