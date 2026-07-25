Зеленский опроверг слухи о совместном употреблении наркотиков с Макроном

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 142 0

Украинский лидер и французский президент попали на видео с загадочным белым свертком и ложкой.

Как Зеленский сказал об употреблении наркотиков с Макроном

Фото: Reuters/Teresa Suarez

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о совместном употреблении запрещенных веществ с французским лидером Эммануэлем Макроном. Провокационный вопрос ему задала американский блогер Лора Лумер, интервью размещено на ее странице в соцсети Х.

Лумер вспомнила эпизод странного поведения Зеленского, ставший достоянием общественности благодаря опубликованному видео.

Во время официальной поездки из Варшавы в Киев журналисты внезапно зашли в купе, где находились политики, и засняли происходящее: лидеры во взволнованном состоянии, на столе необычные для встреч такого формата предметы — ложка и небольшой белый сверток с неизвестным содержимым. После публикации видео вспыхнул скандал, пользователи социальных сетей заподозрили политиков в употреблении наркотиков.

«Утверждалось, что вы там употребляли кокаин. Правда это или ложь? Вы употребляли кокаин вместе с Макроном или нет?» — задала прямой вопрос Лумер.

Зеленский рассмеялся и выступил с опровержением.

«Конечно, никогда. Конечно, нет», — заявил он.

Сразу после этого он переключил внимание Лумер на работу американского журналиста Такера Карлсона. Рассуждая о его проектах, Зеленский заявил, что в медиасфере есть разные деятели — и умные, популярные, и «не очень». Неумных он, по его словам, не смотрит, поэтому никогда не видел интервью Такера Карлсона «с кем бы то ни было».

В мае Карлсон взял интервью у бывшего пресс-секретаря главы киевского режима Юлии Мендель. Она не только назвала экс-начальника главным препятствием к миру, но и вспомнила, как тот удалялся в уборную, а через несколько минут выходил «другим человеком». Мендель подчеркнула, что лично ни разу не застала Зеленского за употреблением запрещенных веществ, но слышала множество подтверждений от других людей.

Ранее 5-tv.ru писал о планах Зеленского получать доходы от сотрудничества с мексиканскими наркокартелями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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