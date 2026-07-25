Свои скелеты в шкафу: американец купил дом и нашел внутри останки трех человек

Американец вслепую купил дом на аукционе и обнаружил внутри останки трех человек

Покупка дома на аукционе по продаже залогового имущества обернулась для жителя американского штата Коннектикут Эдварда Марчиона страшной находкой. Как сообщили журналисты портала LADBible, в новом жилище мужчина обнаружил скелетированные останки трех человек.

В связи с условиями аукциона, предполагающими значительную скидку на приобретение дома, Марчион не имел возможности осмотреть его заранее. Но сделка казалась выгодной: недвижимость оценивали в 650 тысяч долларов (почти 50,7 миллиона рублей. — Прим. ред.), а купить его удалось за 525 тысяч (40,9 миллиона рублей. — Прим. ред.). Речь идет о четырехкомнатном особняке с земельным участком, террасой и джакузи.

Как только Марчион заключил соответствующий договор, он отправился осматривать свои владения. Но войдя в дом, сразу натолкнулся на скелеты, после чего вызвал полицию. Правоохранителям уже удалось установить личности двоих умерших, ими оказались 54-летняя Салли Энн Кэш и ее 23-летний сын Брайан. Чтобы опознать третьего, необходима ДНК-экспертиза. Предварительно, их смерть не была насильственной.

В поисках причины гибели трех человек пожарные проверили дом и не обнаружили следов угарного газа и высоких концентраций других опасных веществ. Как давно умерли люди и почему, пока остается загадкой. В судебных документах удалось найти информацию о начале процедуры изъятия недвижимости у прежних хозяев за долги.

Выяснилось, что ровно год назад судебный пристав направился к жильцам, чтобы вручить им соответствующие документы. Но уже тогда территория выглядела заброшенной, а подъезд и путь к порогу густо заросли. Пристав опросил соседей, и те рассказали, что не видели владельцев участка много лет.

Ранее 5-tv.ru писал о резонансном расследовании массовых смертей в ирландском графстве Голуэй, в городе Туам. В бывшем католическом приюте для матерей и детей скрывали останки как минимум 99 младенцев — таковы результаты раскопок. Впервые на ситуацию обратила внимание историк Кэтрин Корлесс в 2014 году. Она заявила, что с 1925 по 1961 годы в канализационной системе приюта могли быть захоронены почти 800 малышей.

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